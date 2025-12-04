INFOTEP gradúa 1,416 nuevos técnicos, docentes y especialistas en la Región Sur

Rafael Santos Badía declaró que entre 2020 y 2025, en San Juan y Elías Piña, se han capacitado más de 125,345 personas

San Juan de la Maguana, RD. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) graduó 1,416 nuevos técnicos, docentes y especialistas en 17 ocupaciones de alta demanda, en la ceremonia ordinaria correspondiente a la Región Sur del país.

El director general del INFOTEP, profesor Rafael Santos Badía, afirmó que esta promoción fortalece la productividad y la generación de empleos en todo el sur profundo.

“Cada uno de estos graduandos representa una oportunidad real de transformar sus comunidades, aportando talento, creatividad y soluciones innovadoras a los sectores productivos locales”, expresó.

Del total de graduados, 1,108 corresponden a técnicos, 609 son mujeres y 499 hombres de los cuales el 54.96 % responde a la participación femenina en la formación técnico profesional. Asimismo, 177 docentes recibieron certificados que fortalecen la capacidad pedagógica del instituto, y 131 trabajadores fueron certificados por competencias laborales.

Impacto territorial en el sur profundo

Santos Badía destacó que la distribución territorial de los graduandos refleja el compromiso permanente del INFOTEP de llevar formación a cada rincón del sur, garantizando acceso a oportunidades reales de empleabilidad.

Los participantes provienen de las provincias San Juan, Elías Piña, Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, San José de Ocoa, Peravia (Baní) y San Cristóbal, así como de comunidades como Vallejuelo, Bohechío, Hondo Valle y El Cercado.

“Cada técnico, docente o especialista que hoy recibe su certificación es un motor de desarrollo económico en su provincia”, subrayó.

Agregó que esta preparación incrementará la productividad, generará empleos de calidad, impulsará nuevos emprendimientos y fortalecerá los encadenamientos productivos, especialmente en sectores clave como la agricultura, la hostelería, el comercio y los servicios.

Áreas formativas y ocupaciones

Los participantes recibieron certificaciones en ocupaciones como arte culinario, asistencia en farmacia, auxiliar de enfermería, bar y restaurante, belleza y peluquería, community manager, construcciones metálicas, instalación y mantenimiento eléctrico industrial, masaje corporal y terapéutico, mantenimiento de vehículos de motor, entre otras.

También se certificaron en operación y mantenimiento de plantas generadoras de energía eléctrica, plomería, producción agrícola, programación de bases de datos, mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, repostería y ventas de productos y servicios.

Empresas, emprendedores y agroindustria

Durante su intervención, Santos Badía informó que solo este año el INFOTEP acompañó a 689 empresas en procesos de capacitación e innovación, y formó a 2,019 emprendedores en gestión empresarial, formalización y desarrollo de ideas de negocio.

Asimismo, explicó que en los últimos cuatro años se ha fortalecido el sector agroindustrial mediante programas de habilitación y complementación para 225 agricultores, además de evaluar las competencias laborales de otros agricultores con miras a su certificación plena.

Transformación productiva y liderazgo femenino

Entre 2020 y 2025, en las provincias de San Juan y Elías Piña, el INFOTEP ha capacitado a más de 125,345 personas, de las cuales 70,800 son mujeres. Santos Badía resaltó que las mujeres lideran cada vez más la transformación productiva de sus comunidades, fortaleciendo la competitividad regional y abriendo espacios de desarrollo sostenible.

Exhortó además a los graduandos a convertirse en agentes activos del crecimiento de sus comunidades y aplicar lo aprendido con excelencia, orgullo y responsabilidad.

La ceremonia contó con la presencia de la gobernadora de la provincia, Ana María Castillo; el alcalde de San Juan, Lenín de la Rosa; el presidente del Plan de Desarrollo Económico de San Juan de la Maguana, Luis Bonilla, y Ramón Octavio Villegas, presidente de la Asociación de Profesionales de Administración y Negocios de San Juan.

También participó Maira Morla, sub directora general del INFOTEP, Santa Cuevas, directora regional Sur; Odelis Matos, director regional Valdesia y José Rafael Croussett, director de Formación Profesional.

La ceremonia se realizó en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en San Juan de la Maguana, y contó con la presencia de autoridades, empresarios y representantes comunitarios.