Senador Santiago Zorrilla celebra culminación de la Plaza de Toros de El Seibo

Zorrilla destaca impacto de la obra para el turismo, la economía y la cultura

Santo Domingo, RD. – El Senador por la provincia El Seibo, Santiago Zorrilla, celebró la culminación de la Plaza Taurina y Multiuso de El Seibo, una infraestructura que, según el legislador, impulsará significativamente el turismo, la economía y la cultura en la región.

Lo que comenzó como una promesa legislativa en 2016 y se convirtió en una prioridad de agenda para la provincia, es hoy una infraestructura turística y cultural hecha realidad: El Seibo tiene su Plaza Taurina y Multiuso.

El Senador Zorrilla promotor y seguidor de las corridas de toros, dijo que el presidente Luis Abinader dispuso durante su primer mandato esta importante obra, ejecutada por el Ministerio de Turismo y su titular David Collado a través del Comité de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).

«El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado se comprometieron con nosotros a construir la Plaza de Toros de nuestra provincia, para fortalecer nuestra tradición, fortalecer el turismo cultural y religioso, y para que la comunidad cuente con un espacio multiuso para realizar todos los eventos sociales y culturales que caracterizan a El Seibo, y así ha sucedido; estamos muy agradecidos”, precisó el legislador.

Expresó Zorrilla que la moderna Plaza de Toros y Multiuso a inaugurarse próximamente marca el fin de una etapa de firme gestión que lideró, desde el 2016 en el Senado, colocando la construcción de esta obra y una mayor inversión pública-privada como eje central para el desarrollo turístico y cultural de la provincia El Seibo.

Desde su llegada al Senado de la República en 2016, Zorrilla asumió el compromiso de dignificar la tradición taurina más antigua del Caribe, la cual data de hace unos 500 años, en donde no se maltrata el toro, abogando en sus intervenciones por sustituir las antiguas estructuras de madera —que representaban un riesgo para los ciudadanos— por un recinto moderno, seguro y a la altura de la historia seibana, la cual potenciará el desarrollo turístico, y el crecimiento socioeconómico de la región.

El 24 de noviembre de 2017, el senador Zorrilla, entre sus gestiones pro plaza de toros, solicitó mediante carta al Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia El Seibo una partida de RD$10 millones de pesos con el propósito de dar inicio a los trabajos de construcción de la infraestructura taurina, fondos que fueron aprobados, a pesar de que no se ejecutó de inmediato la obra.

Este punto, marcó el despertar de este sueño, el cual desde el Ejecutivo, en entonces presidente Danilo Medina, dio pasos a favor comprometiéndose a disponer los fondos restantes, partiendo de lo aprobado en CODEPRES, pero no avanzó al ritmo necesario la obra, por los responsables de entonces.

Tras varios procesos, la estructura fue ejecutada por el gobierno del presidente Abinader, quien la inicio tras iniciar su primer mandato.

Asimismo, la Ley 10-23, que declara El Seibo Polo Turístico de la República Dominicana, fue producto de una iniciativa impulsada desde el Senado por Zorrilla, reiterando su compromiso con el desarrollo integral de El Seibo, la región y el país.

El legislador mantuvo este proyecto vivo mediante resoluciones y gestiones directas ante el Poder Ejecutivo, logrando que el gobierno central tras su primera visita al presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional el 3 de septiembre de 2020, recibiera la petición formal de construcción de esta obra.

Finalmente, fue a través del Ministerio de Turismo (MITUR), que se ejecutó, por disposición del presidente Abinader, la visión del senador Zorrilla de transformar las fiestas patronales de la Santísima Cruz en un motor económico permanente y que unido al también desarrollo turístico, el cual también ha impulsado, ha servido de desarrollo socioeconómico a El Seibo y la región.

«Esta obra no es fortuita, es el resultado de una hoja de ruta que trazamos hace más de una década. Siempre sostuve que El Seibo no podía despegar turísticamente si no valorizábamos lo que nos hace únicos. Hoy, gracias a la perseverancia y al apoyo decisivo del presidente Luis Abinader, pasamos de las palabras a los hechos, entregando a los seibanos un escenario digno de su orgullo taurino», expresó el senador Santiago Zorrilla.

La nueva Plaza de Toros no solo servirá como espacio para las tradicionales tardes taurinas de mayo, sino que ha sido concebida como un centro multiuso.

Esta visión integral, promovida por el senador Zorrilla, permitirá que el recinto albergue eventos deportivos, artísticos y ferias durante todo el año, dinamizando la economía local y atrayendo visitantes nacionales e internacionales más allá de la temporada patronal.

Las corridas de toros de El Seibo son las más antiguas del continente americano, celebrándose desde hace 500 años, sin incluir maltrato animal en ningún grado, sino que tanto toro como torero ofrecen un espectáculo cultural de alta calidad, compatible con la presencia de toda la familia.

Las fiestas patronales son organizadas por la Hermandad de Fervorosos de la Santísima Cruz, en honor a la Patrona La Santísima Cruz, que incluyeron actividades religiosas como la Tocata en el Parque Eugenio Miches con la Banda de Música municipal, atabales y otras atracciones que impresionaron a los participantes.

Con esta inauguración a realizarse en los próximos días, Santiago Zorrilla reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural de la provincia, asegurando que las futuras generaciones hereden una tradición fortalecida y un espacio de primer nivel para disfrutar en familia.