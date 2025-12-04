Senadora de la provincia Hermanas Mirabal anuncia evento “Bienvenida a la Navidad”

Salcedo, Hermanas Mirabal.-La oficina senatorial de la provincia Hermanas Mirabal, encabezada por la senadora María Mercedes Ortiz Dilone, anunció con gran entusiasmo la celebración del evento “Bienvenida a la Navidad”, una actividad especial destinada a fortalecer la unidad, la esperanza y el espíritu festivo que caracteriza esta época del año.

La senadora Ortiz expresó que este encuentro busca brindar un espacio de luz, alegría y gratitud para todas las familias de la provincia, reafirmando el compromiso de su gestión con la gente y con el desarrollo comunitario.

“Es un honor compartir con nuestra población este momento tan especial, que simboliza la unión y las ilusiones que renacen cada diciembre”, manifestó.

El evento se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre 2025, a partir de las 6:30 de la tarde, en el local de la Oficina Senatorial Hermanas Mirabal, en la ciudad de Salcedo. La actividad incluirá un ambiente festivo y acogedor que permitirá compartir la magia navideña en un entorno familiar y comunitario.

La oficina senatorial, hace un llamado a todos los ciudadanos de la provincia a unirse a esta celebración, que busca fortalecer los lazos y dar inicio formal a la temporada navideña con entusiasmo y armonía.

Por Luis Ramón López