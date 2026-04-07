Turismo logra importantes acuerdos en Tradeshow de Miami

David Collado califica la jornada como un rotundo éxito para garantizar la llegada de más turistas a República Dominicana

Miami, Florida.- El ministro de Turismo, David Collado, calificó como un rotundo éxito la realización del Tradeshow de Miami, que se llevó a cabo este martes aquí, donde se firmaron más de 15 acuerdos que garantizarán la llegada de más turistas a República Dominicana.

Los convenios fueron suscritos por el ministro Collado y los representantes de líneas aérea, agencias de viajes y otras empresas vinculadas al sector.

Por primera vez más cien coexpositores participaron en esa feria comercial turística dominicana que se llevó a cabo durante todo el día del martes en el popular centro de convenciones de Miami Beach.

«Este evento se ha catapultado como el evento comercial más importante que tiene la Repúblicas Dominicana», afirmó el ministro Collado.

Dijo que debido eso este año se registró un notable aumento de coexpositores y más de dos mil citas de negocios.

Entre las empresas que suscribieron acuerdos con el ministerio figuran Destination Weddingd, Northstar Travel, Prince Travel, Signature Travel Network y Voyages en Direct.

También se firmaron convenios con Viajes Palacio, MSC Cruceros, Virtuosos y Viajes del Corte Inglés de México.

El Dominican Republic TradeShow representa una plataforma clave para fortalecer relaciones comerciales, generar nuevas oportunidades de negocio y seguir posicionando a la República Dominicana como un destino líder en el Caribe.

En esta cuarta edición del tradenshow participaron cientos de coexpositores, que representan un 72% de las habitaciones hoteleras de nuestro país. En el 2025 hospedaron el 42% de todos los turistas que recibimos ese año.

Desde que inició la jornada comercial se observaba un gran entusiasmo que quedó confirmado con los logros concretos alcanzados al final del Tradeshow de Miami.

En el acto apertura acompañaron al ministro Collado Juan Bancalari, presidente Asonahores, Igor Rodríguez, director IDAC, Frank Elias Rainieri, CEO grupo Punta Cana, Luis Emilio Rodríguez, presidente aeropuerto La Romana y puerto de La Romana, Paola Rainieri, VP de marketing grupo Punta Cana, relaciones públicas y comunicaciones.

Además, estaban presentes Leo Matos, VP ejecutivo del Central Romana, Andrés Marranzini, Punta Bergantí, Antonio Yapor, CEO Holding group y presidente Asociación Líneas Aéreas, Alicia Goldstein, Third Point, Andrés Pichardo, presidente Casa de Campo y Victor Pichardo, CEO Arajet.