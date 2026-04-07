Colegio de Abogados de Espaillat denuncia falta de juez en jurisdicción inmobiliaria

Moca, Espaillat.-La presidenta del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), seccional Espaillat, Juana Rodríguez, expresó su preocupación ante la prolongada ausencia de un juez titular en la jurisdicción inmobiliaria de esta provincia.

Rodríguez denunció que dicha jurisdicción se encuentra “acéfala” desde hace varios años, situación que ha generado retrasos y dificultades en el conocimiento de los procesos vinculados al ámbito inmobiliario.

“Estamos al borde de la desesperación, cansados de esperar una solución a esta problemática que afecta directamente a los usuarios del sistema de justicia”, manifestó la dirigente gremial.

Indicó que, en la actualidad, las audiencias de la Cámara de la Jurisdicción Inmobiliaria de Espaillat se están llevando a cabo con jueces suplentes de paz, quienes, según reconoció, han desempeñado sus funciones con capacidad y responsabilidad.

No obstante, explicó que estos magistrados deben cumplir simultáneamente con horarios en otras salas, lo que limita la atención adecuada y prioritaria que requiere este tribunal especializado.

La presidenta del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en Espaillat, hizo un llamado urgente a las altas instancias del sistema judicial, entre ellas el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, para que adopten las medidas necesarias que permitan la designación de un juez titular en esta jurisdicción.

“Ya estamos cansados de esperar. Esta situación no puede seguir prolongándose, porque afecta la eficiencia del sistema y el derecho de los ciudadanos a una justicia oportuna”, concluyó.

Por Luis Ramón López