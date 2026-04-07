República Dominicana vuelve a Miami con su Tradeshow en busca de más turistas

David Collado dice que esta cuarta versión del Trade show garantizará más inversiones, empleos y habitaciones

Miami, Florida, Estados Unidos.- El ministro de Turismo, David Collado, encabezará este martes la cuarta versión del Tradeshow de Miami, la mayor feria comercial turística dominicana que se realiza en el extranjero, donde participarán más de 100 coexpositores.

La actividad iniciará a las 8:30 de la mañana en el conocido centro de convenciones de Miami Beach, ante la presencia de turoperadores, agentes de viajes, representantes de líneas aéreas y otros actores del sector de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Desde ya han sido concertadas más de dos mil citas para reuniones de negocios, durante la feria turística.

Además de importantes firmas de acuerdos, en el marco del evento se desarrollarán actividades de capacitaciones, secciones especiales de presentaciones y actividades culturales.

Tras definir el Tradeshow de Miami como el mayor evento comercial turístico del país en el extranjero, el ministro Collado manifestó que la actividad reconfirma el liderazgo de la industria turística dominicana en Las Américas.

«Estamos seguros de que este año superaremos los tres anteriores, garantizando más inversiones, más empleos en el sector, más habitaciones y una mayor conectividad», afirmó el ministro Collado.

Recordó que Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica aportan más del 75 por ciento de los turistas que visitan, cada año, República Dominicana, que solo en el 2025 recibió 11,676,901 de visitantes.