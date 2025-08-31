Collado inaugura reconstrucción calles en turístico municipio de Sosúa

Dice las obras impactan positivamente en la comunidad y el desarrollo del turismo de ese ese destino

Sosúa, Puerto Plata. – El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este domingo la reconstrucción de varias vías en el turístico municipio de Sosúa, realizadas con una inversión cercana a los 96 millones de pesos.

El proyecto consistió en la reconstrucción de las calles Bajada del Tablón, la Gallera, Benigno Lantigua y Circuito de calles sector Valedor del municipio de Sosúa, lo que reclamando sus habitantes.

Al destacar las obras, el ministro Collado manifestó que el bienestar y crecimiento del turismo debe sentirse en las comunidades.

«Creemos en un turismo que impacte positivamente en las comunidades, en su gente. Y estas obras que inauguramos hoy son el mejor reflejo de ello», dijo el funcionario.

Aseguró estar convencido de que donde «llega el turismo, llega el desarrollo».

La longitud total de intervención es de 4.35 kilómetros de rodadura de hormigón asfáltica, la construcción acera, contenes, y badenes

La obra incluye, también, la creación de un sistema de drenaje pluvial mediante la construcción de imbornales y filtrantes, además de su señalización horizontal y vertical.

Calles Reconstruidas

La calle Gregorio Luperón (Bajada del Tablón) tiene un alcance de intervención de 550ml de longitud, con 6 metros de ancho, carpeta de rodadura en hormigón asfáltico de 2 pulgadas de espesor.

También incluye la reconstrucción de cunetas trapezoidales laterales, así como, señalización vertical y horizontal, protección de talud y reconstrucción registros existentes.

En la calle Benigno Lantigua, se registró una intervención de 600ml, con 4.60 metros de ancho, con carpeta de rodadura en hormigón de 2 pulgadas de espesor. Incluye, también, construcción de imbornales, filtrantes, cunetas laterales, badenes, señalización vertical y horizontal y contenes.

Calle La Gallera cuenta con una intervención de 1.2km de longitud de 5.20 metros de ancho, carpeta de rodadura en hormigón asfáltico de 2 pulgadas de espesor, construcción imbornales, filtrantes, asimismo, cunetas laterales, badenes, señalización vertical y horizontal y contenes.

Circuito Sector Valedor fue intervenida en 2 kilómetros, con carpeta de rodadura en hormigón asfáltico de 2 pulgadas de espesor. Incluye, además, construcción imbornales, filtrantes, cunetas laterales, badenes, contenes, muros de encache y aceras, también, señalización vertical y horizontal, reconstrucción alcantarillas existentes, protección de talud

La obra fue realizada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), a un costo total de RD$95,974,800

En el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, empresarios turísticos y dirigentes comunitarios, entre otros.