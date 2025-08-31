Tiroteo en El Factor de Nagua deja tres muertos tras discusión en local de comida

Nagua, RD. – Una discusión por el turno en un establecimiento de comida rápida terminó en tragedia la madrugada de este domingo, cuando se desató un tiroteo que dejó tres personas fallecidas en la comunidad de El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

Las víctimas fueron identificadas como Ronny Sosa Ozoria, de 32 años; Tony Guillermo Brito Reyes, de 36; y María Francisca Reyes, de 28, según confirmaron las autoridades.

El altercado se produjo alrededor de las 4:40 a.m., y aún se investiga si existían rencillas previas entre los involucrados o si se trató de un conflicto espontáneo que escaló de forma violenta.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en fase activa de investigación y que se ha desplegado un amplio operativo en Nagua para dar con los responsables del hecho y someterlos a la justicia.

En un comunicado oficial, la institución aseguró que se están agotando todos los recursos disponibles para esclarecer el crimen, que ha conmocionado a la comunidad y enlutado a la provincia.