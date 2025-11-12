Leonel Fernández cuestiona al Gobierno por colapso del Metro durante apagón nacional

Santo Domingo, RD. – El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, criticó duramente la gestión del Gobierno tras el apagón nacional que afectó a todo el país el martes 11 de noviembre, dejando sin electricidad a hospitales, escuelas y sistemas de transporte como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

“El Metro de Santo Domingo opera con tres subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional. En caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios. ¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy? Solo hay una explicación: la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM. ¡Increíble!”, expresó Fernández, a través de sus redes sociales.

El exmandatario calificó la situación como un “descuido incalificable” y aseguró que la indignación ciudadana está más que justificada ante lo que considera una muestra extrema de ineficiencia gubernamental.

Contexto del apagón nacional

El apagón, que inició alrededor de la 1:23 de la tarde, se originó por una avería en la subestación San Pedro I, provocando una reacción en cadena que desconectó plantas estratégicas como CESPM, Central Quisqueya, AES Andrés y Punta Catalina. Esto generó una caída abrupta en la frecuencia y tensión eléctrica, ocasionando la salida total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que la falla técnica afectó a prácticamente todo el territorio nacional, paralizando servicios esenciales y causando caos en el tránsito por la inoperancia de los semáforos.

El Metro y el Teleférico de Santo Domingo permanecieron fuera de servicio durante varias horas, obligando a evacuar a cientos de pasajeros y dejando a miles varados en las estaciones.

El blackout provocó congestión vehicular, protestas en distintos puntos del país y pérdidas económicas aún en evaluación. Comercios, hospitales y sistemas de telecomunicaciones también se vieron afectados.

El Gobierno dispuso transporte gratuito en el Metro, Teleférico y OMSA una vez restablecido parcialmente el servicio, y ordenó una investigación exhaustiva para determinar las causas del fallo y evitar futuras interrupciones masivas.

Gobierno informa restablece el servicio eléctrico

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 2:20 de la madrugada el país ya contaba con una generación de 2,875 megavatios, suficiente para cubrir el 96 % de la demanda nacional, y que todas las plantas del sistema estaban en operación.

“El sistema de transmisión opera al cien por ciento y todas las plantas están generando con normalidad, garantizando la estabilidad del servicio eléctrico en todo el territorio”, declaró el ministro.