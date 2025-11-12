NBA presenta el nuevo formato del Juego de Estrellas y la fase de selección

La NBA anunció este martes por la noche sus tan esperados planes para renovar el Juego de Estrellas, detallando el nuevo formato «Estados Unidos contra el Resto del Mundo» y cómo se conformarán los equipos.

Más allá del cambio obvio, que consiste en un formato de tres equipos con plantillas de ocho jugadores (dos de ellos estadounidenses y un tercero internacional), hay algunos cambios en la forma de selección.

Los aspectos básicos (cinco titulares y siete reservas de cada conferencia, elegidos por aficionados, medios de comunicación y jugadores, y los entrenadores por las reservas) se mantienen. La diferencia radica en que ya no habrá requisitos de posición.

Anteriormente, los titulares se componían de dos jugadores de la línea exterior y tres de la interior, con la misma distribución en la línea exterior más dos comodines. Este año, sin embargo, los titulares serán los cinco jugadores más votados, independientemente de su posición, y los reservas serán los siete más votados, también independientemente de su posición.

La liga respondió a otra pregunta pendiente: ¿qué sucede si esos 24 jugadores no se dividen equitativamente entre 16 estadounidenses y ocho internacionales? ¿O la liga forzaría la votación para que se ajustara a esas cifras?

La solución es que, si la lista de jugadores no refleja esa división de 16-8, el comisionado de la NBA, Adam Silver, nombrará jugadores adicionales para completar el mínimo de 16 estadounidenses o el mínimo de ocho internacionales.

Así, si hay 14 estadounidenses y 10 internacionales, Silver nombrará a dos estadounidenses más para llegar al mínimo de 16 jugadores. Y si la división fuera de 18-6, nombrará a dos jugadores internacionales para llegar al mínimo de ocho.

Tanto la NBA como NBC —que se hará cargo de la transmisión del Juego de Estrellas tras haberla transmitido durante las últimas dos décadas por TNT, como parte del nuevo acuerdo televisivo de la liga este año— esperan que este cambio revitalice un evento en el que Silver ha intentado repetidamente que los jugadores inviertan más energía en los últimos años.

Parte del atractivo del formato internacional, para NBC, radica en que el Fin de Semana de las Estrellas se integra a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.

Por consiguiente, el Juego de las Estrellas no se llevará a cabo a su habitual hora de inicio, las 8 p.m. ET, como se ha hecho regularmente, sino a las 5 p.m. ET / 2 p.m. PT, inmediatamente después de un partido de hockey del Equipo de Estados Unidos.

Como es habitual, el juego constará de cuatro cuartos de 12 minutos, aunque estos se jugarán de una manera muy diferente a la habitual.

Los primeros tres cuartos consistirán en una ronda preliminar entre los tres equipos, permitiendo que cada uno juegue dos veces.

El cuarto cuarto será el partido entre los dos mejores equipos tras la ronda preliminar. Si los tres equipos tienen un récord de 1-1, los dos con la mejor diferencia de puntos avanzarán al partido por el campeonato.

El All-Star Weekend de este año se celebra en Los Ángeles, en el Intuit Dome, el nuevo estadio de los LA Clippers, y comienza el viernes 13 de febrero.

Fuente: espn.com