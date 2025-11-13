Senadora María Mercedes Ortiz invita a participar en festival cultural “Villa Tapia 2025”

Provincia Hermanas Mirabal.-La comunidad de Villa Tapia, se viste de gala con los preparativos para la gran fiesta del arte y la cultura del pueblo, el Festival Cultural Hermanas Mirabal “Villa Tapia 2025”, uno de los eventos más esperados del año en la región.

La senadora María Mercedes Ortiz Dilone (Mecho), extendió una invitación abierta a todo el pueblo de la provincia y de la región del Cibao, a participar de este importante encuentro cultural, que se celebrará del 21 al 25 de noviembre de 2025, en el municipio de Villa Tapia.

El festival, que cada año rinde homenaje a los valores patrios, artísticos y populares, estará dedicado en esta edición a la República de Cuba y a la provincia María Trinidad Sánchez.

Durante los cinco días de celebración, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluirá exposiciones artísticas, presentaciones folclóricas, conciertos, teatro, danza, literatura, artesanía y gastronomía típica, además de actividades educativas y recreativas dirigidas a toda la familia.

La senadora Ortiz Dilone, expresó que “este festival es una manifestación del orgullo cultural de nuestro pueblo, un espacio para promover el talento local y fortalecer los lazos de hermandad entre los pueblos del Caribe”.

El Festival Cultural Hermanas Mirabal “Villa Tapia 2025”, reafirma el compromiso de esta comunidad con la preservación y promoción de las tradiciones, consolidándose como un punto de encuentro para el arte, la historia y la identidad nacional.

Por Luis Ramón López