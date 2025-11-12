Operación Sonrisa República Dominicana celebra bendición de su Centro de Atención y 16º aniversario

Santo Domingo, RD. — En un ambiente de gratitud, Operación Sonrisa República Dominicana realizó la ceremonia de bendición de su Centro de Atención, en el marco del 16º aniversario de la organización.

El acto reunió a miembros de la Junta Directiva, patrocinadores, aliados institucionales, voluntarios, colaboradores y amigos de la Fundación, quienes se dieron cita para celebrar el decimosexto aniversario de la organización y su compromiso con la salud y el bienestar de niños con labio y paladar hendido en el país.

La ceremonia inició con unas palabras de bendición a cargo del diácono Julián Agüero de la Parroquia San Pedro Nolasco, quien destacó la importancia de este espacio como símbolo de esperanza y servicio.

Asimismo, la presidenta de la Junta Directiva, señora Natacha Quiterio, destacó durante su intervención el valor del trabajo en equipo, gracias al cual Operación Sonrisa República Dominicana ha logrado realizar más de 1,900 cirugías reconstructivas y brindar atención integral a más de 14,000 pacientes en el país.

Subrayó además la misión de la organización de continuar transformando vidas a través de una atención médica integral y completamente gratuita.

La señora Quiterio estuvo acompañada por los miembros de la Junta Directiva, señora Patricia Marcano, doctor Giancarlo Brache y doctor Fernando de la Cruz, junto a la señora Nirvana Saldaña, directora ejecutiva de la institución.

A su vez, se reconoció la trayectoria de siete destacados colaboradores y aliados corporativos que, gracias a su apoyo constante, han hecho posible la continuidad de esta noble labor. Entre las empresas reconocidas por su Responsabilidad Social Empresarial y respaldo a la Fundación, se encuentran MAPFRE, Amadita Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Colgate, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, OMG y Franco Consultores.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el reconocimiento a voluntarios que han contribuido significativamente al crecimiento de la organización, así como un homenaje especial a quienes han dejado una huella duradera en su historia.

El evento concluyó con el simbólico corte de cinta por parte de la Junta Directiva y la dirección ejecutiva, marcando un momento de celebración y renovación, seguido de un recorrido guiado por las instalaciones, donde los asistentes pudieron conocer los diferentes espacios y servicios que ofrece este centro dedicado a la atención integral de los pacientes y sus familias.

En sus palabras de cierre, la directora ejecutiva, señora Nirvana Saldaña, expresó su agradecimiento a todos los presentes y reafirmó el compromiso de la organización de continuar brindando atención médica, terapéutica y emocional a quienes más lo necesitan.

Con esta celebración, Operación Sonrisa República Dominicana reafirma su misión de seguir llevando esperanza y sonrisas a cada rincón del país, consolidando su legado de amor, servicio y transformación.