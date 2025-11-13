Abre sus puertas en la Península de Samaná el Donoma Las Terrenas Beach & Spa

Las Terrenas, RD.-Autograph Collection Hotels, parte del portafolio de más de 30 extraordinarias marcas hoteleras de Marriott Bonvoy, se enorgullece en anunciar la apertura de Donoma Las Terrenas Beach & Spa, Autograph Collection.

Con esta inauguración, se abre un nuevo capítulo de hospitalidad distintiva en la Península de Samaná, en la región noreste de la República Dominicana.

El complejo, situado a lo largo de una de las playas más prístinas de la región, ofrece una mezcla artística de patrimonio y diseño contemporáneo, con la que invita a los huéspedes a descubrir un santuario donde cada momento está diseñado para inspirar calma, conexión y rejuvenecimiento.

“Donoma Las Terrenas Beach & Spa, Autograph Collection, representa el espíritu distintivo de la marca Autograph Collection: un destino que encarna la individualidad, el carácter y un profundo sentido de pertenencia,” dijo Brian King, presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica (CALA).

“Cada Autograph Collection es una expresión personal del destino en el que se encuentra, y Donoma captura perfectamente la esencia de la calidez dominicana y el encanto costero, al tiempo que abraza el bienestar moderno y la sostenibilidad”, agrega.

Nacido de la visión de los propietarios Edward González y Georgette Almanzar, y desarrollado por la firma mexicana de arquitectura GVA bajo el liderazgo de Carlos Aguilar, Donoma Las Terrenas es una fusión perfecta de composición estética y espacios que rinden homenaje a la belleza natural de la zona y a la sofisticación contemporánea.

El complejo cuenta con 94 elegantes alojamientos, incluyendo amplias villas privadas que ofrecen una conexión fluida entre la vida interior y la exterior. El diseño interior fue concebido bajo la dirección creativa de Liza Ortega de Ortega Arquitectos, cuyo enfoque innovador y vanguardista ha obtenido reconocimiento internacional. Los tonos neutros, materiales naturales y obras de arte locales reflejan la filosofía de que el verdadero lujo reside en la simplicidad.

Cada detalle del diseño cuenta una historia, desde los materiales inspirados en lo local hasta las obras de arte hechas a mano que reflejan la riqueza cultural de Las Terrenas.

En Donoma, las ofertas culinarias ofrecen un rico tapiz de experiencias, reflejo de una narrativa arraigada en el bienestar, la autenticidad y los vibrantes sabores de la República Dominicana.

El desayuno marca el tono con un concepto centrado en el bienestar y la sostenibilidad, que celebra el equilibrio, la frescura y los ingredientes de origen local, como frutas tropicales, miel orgánica, mermeladas artesanales, mantequilla de marañón y el brioche casero.

Este enfoque continúa en SolMarella, restaurante con servicio todo el día, donde un menú contemporáneo combina ingredientes locales con favoritos internacionales (desde ceviches y pastas frescas hasta pizzas, mariscos y carnes a la parrilla) fusionando sofisticación con la comodidad familiar.

Por la tarde, el segundo nivel de SolMarella se transforma en un steakhouse de carnes, mariscos y verduras a la parrilla, reinterpretando la tradición con una visión moderna y global, así como un toque dominicano.

Para las familias, Splash ofrece un ambiente relajado y juguetón con un menú informal de focaccias, pizzas, tazones y platos aptos para niños, mientras que Sunset completa el viaje culinario con un menú ligero y costero inspirado en la vida mediterránea, perfecto para disfrutar descalzo en la arena.

Esta filosofía de equilibrio y bienestar se extiende al Arena Sense Spa del resort, un santuario de renovación con cuatro suites de tratamiento inspiradas en la tierra y el océano. Aquí, los huéspedes reconectan cuerpo y espíritu a través de rituales arraigados en tradiciones de sanación natural y enriquecidos con ingredientes indígenas como el coco, el cacao y la sal marina.

Además del spa, un programa de bienestar sensorial involucra a los huéspedes de todas las edades mediante el movimiento, la creatividad y la atención plena.

Con espacios interiores y exteriores flexibles rodeados de jardines tropicales, la propiedad ofrece una colección de lugares al aire libre ideales para reuniones íntimas y bodas destino. Los huéspedes pueden elegir entre exuberantes jardines, La Caleta (una encantadora zona dentro del complejo que refleja el ambiente relajado de la playa) o una playa natural que ofrece un impresionante escenario para las ceremonias. Para celebraciones en interiores, el restaurante SolMarella ofrece un entorno inspirador para reuniones y bodas inolvidables.

Con su diseño lleno de carácter, servicio intuitivo y entorno extraordinario, Donoma Las Terrenas Beach & Spa, Autograph Collection, es una celebración de la individualidad y la narración inmersiva, una estancia que es exactamente como ninguna otra.

Enraizado en la energía costera de Las Terrenas, pero definido por la serenidad y la sofisticación, el resort encarna un sentido de pertenencia al lugar, tan inspirador como profundamente restaurador.