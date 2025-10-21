Senador Carlos Gómez y Fermín Muñoz entregan 400 cascos de protección a motoconchistas

Veragua, Garpar Hernández. -En un acto cargado de civismo y compromiso social, el empresario Fermín Muñoz y el senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez, encabezaron la entrega de 400 cascos protectores a motoconchistas del distrito municipal de Veragua, en el municipio costero de Gaspar Hernández.

Esta actividad forma parte de la campaña de educación vial “Ponte el casco”, una iniciativa que promueve la seguridad y la prevención de accidentes en las vías públicas.

Durante la actividad, Fermín Muñoz, exhortó a los presentes a valorar su vida y la de sus pasajeros mediante el uso del casco en cada ruta.

“Queremos que lleguen seguros a sus hogares, que sigan trabajando, pero con responsabilidad y conciencia”, expresó el empresario, quien ha extendido esta campaña por toda la provincia Espaillat, reafirmando su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la comunidad.

Por su parte, el senador Carlos Gómez, destacó la importancia de esta acción, señalando que educar en seguridad vial es salvar vidas.

“Felicito a Fermín, por este esfuerzo constante que contribuye a una mejor educación vial y a la prevención de accidentes en nuestros municipios. Este tipo de iniciativas merecen el apoyo de todos los sectores”, expresó el legislador.

El evento contó con la participación del director distrital de Veragua, Luis Canela, y el presidente de los vocales, Bryant Vargas, quienes agradecieron el gesto solidario y resaltaron la excelente organización del acto, que reunió a cientos de motoconchistas comprometidos con conducir de forma más segura y responsable.

La campaña “Ponte el casco” continúa expandiéndose por diferentes comunidades de la provincia Espaillat, llevando un mensaje de educación, prevención y conciencia ciudadana, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de los conductores y pasajeros en todo el país.

Por Luis Ramón López