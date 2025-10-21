Larimar Films estrena El Custodio de la Virgen, documental de Elsa Turull de Alma

La película tuvo su estreno en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia

Higüey, RD. – En un evento sin precedentes que unió cine, fe y devoción, Larimar Films, a través de Rueda Cine, presentó el estreno de El Custodio de la Virgen en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, marcando la primera proyección al aire libre realizada en este emblemático recinto religioso.

La actividad reunió a representantes de la Iglesia Católica, autoridades locales, artistas, medios de comunicación y miembros de la comunidad, convirtiéndose en un acontecimiento histórico para el cine dominicano.

Dirigida por Elsa Turull de Alma, en su segunda producción como directora, El Custodio de la Virgen retrata con sensibilidad la vida y labor del Rvdo. Padre Evaristo Areché, custodio de la imagen de la Virgen de la Altagracia (conocida cariñosamente como “Tatica”), durante el centenario de su coronación en 2022.

El documental ofrece una mirada íntima al día a día en el Santuario y a la profunda conexión entre fe, tradición y cultura dominicana.

Durante el estreno, Turull expresó que “la verdadera fe se refleja en la vida cotidiana, en la atención a los detalles, en el acompañamiento humilde y amoroso a los demás, siguiendo el ejemplo del Padre Evaristo”.

Asimismo, destacó la emoción de presentar la película “en el hogar de María, reconocida como Madre de Jesús y Madre de Dios”.

Gracias a la aprobación y apoyo del Obispo de Higüey, Mons. Jesús Castro Marte, fue posible realizar las filmaciones dentro de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia durante un período de seis meses.

El Custodio de la Virgen reafirma el compromiso de Larimar Films con la innovación en el cine dominicano, preservando y difundiendo la identidad nacional a través de historias que emocionan y conectan a los dominicanos con sus raíces.

El documental rinde homenaje a La Leyenda de la Virgen de la Altagracia (1920), considerada la primera película dominicana, integrando un tributo a los orígenes del cine nacional y a la profunda devoción que ha inspirado a generaciones.

Disponibilidad y próximas funciones

El documental podrá ser solicitado para proyecciones privadas en parroquias, comunidades, casas de retiro, fundaciones y centros culturales. Los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales de Rueda Cine (@ruedacine) para coordinar funciones especiales y obtener más información.

Asimismo, se anunciarán próximamente nuevas proyecciones en distintas ciudades del país, extendiendo esta experiencia de fe y cine a más públicos.