Proponen designar con el nombre de Adriano Miguel Tejada una calle de Moca

Moca, Espaillat.-Un grupo de destacados ciudadanos de diferentes áreas de la vida productiva, social e intelectual de este municipio, encabezado por el periodista Nicolás Arroyo Ramos, está promoviendo una iniciativa para que la Sala Capitular del Ayuntamiento de Moca, designe una calle de la ciudad con el nombre de Adriano Miguel Tejada, en homenaje a su extraordinario legado como abogado, periodista, académico e historiador.

Los proponentes consideran que esta iniciativa constituye un acto de justicia histórica y reconocimiento público hacia uno de los mocanos más ilustres de las últimas décadas, cuya vida y obra trascendieron los límites locales para dejar huellas profundas en la cultura nacional, el pensamiento democrático y el periodismo ético.

La propuesta será sometida formalmente ante la Sala Capitular, acompañada de una comunicación respaldada por diversas instituciones culturales, educativas, gremiales y sociales, que valoran la figura de Adriano Miguel Tejada, como símbolo del civismo, la intelectualidad y el amor a su pueblo natal.

De aprobarse la designación, Moca rendiría tributo a un ciudadano que honró su origen mocano con una trayectoria ejemplar, dedicada al conocimiento, la defensa de los derechos ciudadanos y la promoción del pensamiento crítico.

Reseña bibliográfica de Adriano Miguel Tejada

Adriano Miguel Tejada, nació en Moca, provincia Espaillat, el 15 de julio de 1952. Desde joven mostró una profunda vocación por el estudio, la escritura y la vida pública. Egresó de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como Licenciado en Derecho, especializándose posteriormente en Ciencias Políticas y Comunicación Social.

Su carrera profesional abarcó múltiples dimensiones: fue abogado, periodista, académico e historiador. Como jurista, se destacó por su agudeza analítica y compromiso ético en la interpretación del Derecho.

En el ámbito periodístico, dirigió importantes medios nacionales, entre ellos el diario El Siglo y, posteriormente, el prestigioso periódico Diario Libre, del cual fue su director general y editorialista por varios años.

Adriano Miguel Tejada, fue un intelectual comprometido con la verdad, la democracia y el desarrollo social. Defendió con valentía la libertad de prensa y los principios del periodismo responsable. En su gestión en Diario Libre consolidó un modelo de comunicación independiente, moderna y crítica, respetada dentro y fuera del país.

Como historiador y académico, investigó y divulgó la historia dominicana, en especial la de su tierra natal, Moca, a la que dedicó numerosos artículos, ensayos y conferencias. Fue autor de diversas obras sobre historia, política y comunicación, además de colaborador frecuente en revistas y foros culturales.

Su pensamiento se caracterizó por la reflexión profunda, el equilibrio intelectual y la defensa del debate de ideas, convirtiéndose en referente moral y académico para las nuevas generaciones.

Falleció el 1 de diciembre de 2020, dejando un legado de sabiduría, integridad y compromiso con la nación. Hoy, su nombre simboliza la inteligencia mocana puesta al servicio del país.

Por Luis Ramón López