Ayuntamiento de Moca designa calle con el nombre del periodista Adriano Miguel Tejada

Moca, Espaillat.-El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca aprobó formalmente una resolución mediante la cual se designa una calle de esta ciudad con el nombre del destacado periodista, abogado e historiador Adriano Miguel Tejada Escoboza, en reconocimiento a su valiosos e imponderables legados intelectual, cultural y periodístico.

La resolución establece que la antigua calle Antonio Passicá, ubicada en el sector Mejoramiento Social, en la parte alta del municipio, pasará a denominarse, a partir de ahora, calle Adriano Miguel Tejada, cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa municipal vigente.

El documento señala que la designación se realiza tras haberse cumplido, en diciembre de 2025, el plazo reglamentario de cinco años del fallecimiento del homenajeado, ocurrido el 2 de diciembre de 2020, conforme lo establecen las disposiciones legales para este tipo de reconocimientos.

Asimismo, la resolución instruye a la Dirección de Planeamiento Urbano y Vialidad a realizar el levantamiento técnico correspondiente y proceder con la instalación de la señalización oficial, mientras que a la Comisión Especial Ampliada de Cultura se le encomienda integrar esta designación al informe final sobre la revisión de la nomenclatura vial del municipio.

La iniciativa contó con el respaldo de ciudadanos, sectores sociales, académicos y comunitarios, así como de autoridades locales, quienes valoraron de manera positiva el aporte del homenajeado a la vida intelectual y democrática del país.

Un legado trascendente

Nacido en Moca en 1948, Adriano Miguel Tejada, fue una de las figuras intelectuales más influyentes de su generación. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), realizó una maestría en Ciencias Políticas en Temple University, y desarrolló una destacada trayectoria como docente universitario, historiador, consultor del Estado y periodista.

Fue miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, articulista, comentarista y autor de importantes obras sobre derecho, política e historia dominicana.

Su liderazgo en la prensa nacional, como director de los periódicos La Información y Diario Libre, así como su firme compromiso con la institucionalidad, la ética pública y la defensa de la democracia, lo consolidan como uno de los mocanos más ilustres del último siglo.

La iniciativa fue promovida de solicitud, para que una calle del municipio de Moca llevara su nombre, del productor del programa Cóctel Político, Nicolás Arroyo Ramos, Luis Ramón López, importantes figuras mocanas, regidores y otros mocanos en el exterior como el doctor Rdhames Rodriguez, José Ortiz, Raul Frías, Bolívar Balcacer.

Por Luis Ramón López