República Dominicana presenta su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El béisbol de Republica Dominicana vuelve a colocarse en el centro del escenario mundial con la revelación oficial del roster que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Como parte del anuncio realizado este jueves por los organizadores del torneo, la selección nacional dio a conocer a los 30 peloteros que vestirán la franela tricolor en el evento más importante del béisbol internacional, donde participarán 20 equipos de distintos rincones del mundo en busca del título.
La nómina dominicana refleja una combinación de poder ofensivo, profundidad en el pitcheo y experiencia en escenarios de alta presión, características que han convertido históricamente al país en uno de los grandes contendientes del torneo.
La Federación Dominicana de Béisbol, junto al cuerpo técnico, apostó por un grupo diseñado para competir al más alto nivel desde la fase de grupos, con la mira puesta en volver a conquistar la corona mundial.
Con una afición apasionada y altas expectativas, República Dominicana se prepara para una nueva edición del Clásico con el objetivo claro de dejar su huella.
A continuación, el roster oficial de República Dominicana:
LANZADORES
- Albert Abreu, LD
- Sandy Alcántara, LD
- Elvis Alvarado, LD
- Brayan Bello, LD
- Huascar Brazobán, LD
- Seranthony Domínguez, LD
- Camilo Doval, LD
- Carlos Estévez, LD
- Wandy Peralta, LZ
- Cristopher Sánchez, LZ
- Dennis Santana, LD
- Luis Severino, LD
- Gregory Soto, LZ
- Edwin Uceta, LD
- Abner Uribe, LD
RECEPTORES
- Agustín Ramírez, C
- Austin Wells, C
INFIELDERS
- Junior Caminero, 3B
- Vladimir Guerrero Jr., 1B
- Manny Machado, 3B
- Ketel Marte, 2B
- Jeremy Peña, SS
- Geraldo Perdomo, SS
- Carlos Santana, 1B
JARDINEROS
- Oneil Cruz, CF
- Julio Rodríguez, CF
- Johan Rojas, CF
- Juan Soto, RF F
- Fernando Tatis Jr., RF
UTILITY
- Amed Rosario, UTL