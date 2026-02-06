Víctor Pavón denuncia abandono Cuerpo de Bomberos y deterioro de calles en SDN

Santo Domingo Norte. – El aspirante a alcalde por el partido Fuerza del Pueblo (FP) en Santo Domingo Norte (SDN), Víctor Pavón, denunció este viernes el deterioro y abandono en que las autoridades municipales mantienen las instalaciones del Cuerpo de Bomberos y las calles de esta demarcación.

Pavón dijo que el descuido es tan grande que los colchones de las camas en las habitaciones del Cuerpo de Bomberos están sucios y llenos de chinchas.

Indicó que una de las razones por la cual la gestión municipal de Betty Geronimo no puede cumplir con las demandas del municipio tiene que ver con el nepotismo y el despilfarro de los recursos en cosas innecesarias.

Explicó que las instalaciones de los Bomberos están como nunca las paredes negras del sucio sin pintar y loa baños descuidados con lavas de mosquitos y sin pintar.

Señaló que desde la Alcaldía el PRM y su alcaldesa no están en condiciones de garantizarles a la población servicios adecuados y aceptable porque no cuentan con un verdadero plan municipal acorde la realidad del municipio.

Sostuvo que la alcaldesa Betty Geronimo en lugar de preocuparse por los acuciantes problemas que gravitan sobre SDN se dedica a entregar los recursos de la alcaldía a los dirigentes del PRM que responde a su esposo y a ella.

Mientras los barrios se encuentran llenos de desperdicios sólidos y las calles llenas de hoyos la alcaldesa no da cuenta de los que hace con el presupuesto municipal y con el dinero recaudado por concepto del cobro de los arbitrios.

Pavón pidió a la Alcaldía solucionar de inmediato el deterioro del Cuerpo de Bomberos, ya que la ciudadanía de SDN requiere que esa entidad de servicio.