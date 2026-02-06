Cuba comienza a cerrar complejos turísticos ante la escasez de combustible

Los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por cortar los envíos de combustible a Cuba están empezando a afectar partes de su crucial industria turística.

Al menos dos grandes resorts de playa en Cayo Coco, en la costa norte de la nación caribeña, cerrarán tan pronto como este fin de semana debido a la escasez de gasolina, informaron empleados el viernes.

Un trabajador de Mojito Cayo Coco dijo que el complejo turístico cerraba porque no había suficiente combustible para que los empleados pudieran ir a trabajar. En su lugar, unos 200 huéspedes serán trasladados a Sol Cayo Coco, a unos 50 kilómetros de distancia.

El trabajador, que pidió no ser identificado por temor a represalias, culpó a las sanciones de Trump y dijo que muchos de sus colegas estaban perdiendo sus empleos. En más de dos décadas en el hotel, dijo que había visto cierres temporales por múltiples huracanes pero nunca por desastres no relacionados con el clima.

La recepción del Sol Cayo Coco confirmó que recibiría a los huéspedes del Mojito y del Tryp Cayo Coco, que juntos tienen unas 850 habitaciones.

Las llamadas y mensajes a Mojito y Tryp no fueron devueltos. Los intentos de contactar con Melia Hotels, que opera el Tryp y el Sol, fueron infructuosos.

WestJet Airlines y Sunwing Vacations, que se encuentran entre los proveedores de viajes que envían a cientos de miles de canadienses en busca de sol a Cuba en esta época del año, dijeron que siguen de cerca la situación y que continuarán siguiendo las indicaciones del gobierno canadiense.

Canadá cambió sus orientaciones de viaje sobre Cuba a “ejercer un alto grado de precaución” a principios de esta semana, citando la crisis energética y la escasez de productos básicos.

A principios de enero, Washington cortó efectivamente los envíos de combustible a Cuba de su principal aliado, Venezuela. Desde entonces, Trump ha amenazado con imponer aranceles a las naciones que envíen petróleo a la isla.

El gobierno de La Habana ha respondido reduciendo las rutas de transporte público, recortando las horas de oficina y trasladando algunas clases universitarias a Internet.

El sindicato eléctrico de Cuba dijo que la producción eléctrica de la nación cubriría menos de la mitad de la demanda pico de la isla de 3.100 megavatios el viernes por la noche.

El turismo es una de las industrias insignia de Cuba, ya que es una importante fuente de divisas, por lo que ha sido priorizado y ferozmente protegido por el gobierno. Pero los problemas económicos más generales de la isla, como los prolongados apagones y la escasez de alimentos y productos básicos, están perjudicando al sector.

Las llegadas de turistas cayeron un 18% el año pasado respecto a 2024, hasta su nivel más bajo en al menos dos décadas fuera de la pandemia del Covid-19. Los visitantes extranjeros han descendido un 62% desde su máximo histórico de 4,7 millones de personas en 2018.

Fuente: bloomberg.com