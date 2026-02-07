IIBI e INABIE firman convenio para fortalecer la calidad e inocuidad del alimento escolar

Santo Domingo, RD. – El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer los controles de calidad e inocuidad de los alimentos que forman parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en beneficio de miles de estudiantes del sistema educativo público.

Mediante este acuerdo, el IIBI brindará apoyo científico y técnico al INABIE a través de servicios especializados de análisis de laboratorio, garantizando que los alimentos suministrados por los proveedores del PAE cumplan con las normativas nacionales en materia de calidad nutricional e inocuidad alimentaria.

Como parte del convenio, el IIBI pondrá a disposición su capacidad técnica y científica, incluyendo sus laboratorios de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, cromatográficos y sensoriales, así como su personal especializado, para realizar evaluaciones periódicas y eventuales en centros de operación de proveedores y centros educativos.

Asimismo, el acuerdo contempla el desarrollo de nuevos productos destinados al Programa de Alimentación Escolar, con el propósito de diversificar los menús y priorizar el uso de materias primas de origen local, contribuyendo al fortalecimiento de la producción nacional y a una alimentación más variada y balanceada para los estudiantes.

La firma del convenio estuvo encabezada por el director ejecutivo del IIBI, Osmar Olivo, y el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, como parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad en el programa.

El acuerdo también establece que, en caso de que el IIBI desarrolle nuevas tecnologías o técnicas aplicables a la elaboración de productos del PAE, estas podrán ser ofrecidas al INABIE para fines de transferencia de conocimiento, contribuyendo a la mejora continua del programa.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso con la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes, así como con el fortalecimiento de políticas públicas sustentadas en la ciencia, la calidad y la innovación.