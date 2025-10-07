Niño dominicano gana la T4 Nations Cup y se convierte en Campeón Mundial de Kartismo en España

Pichardo Bello representó a República Dominicana junto a los niños Édgar Ureña quien se coronó como subcampeón y Shamir Licairac, Gunter Schulz y Eduardo Espaillat

Santo Domingo .-Con solo 6 años y siendo el más pequeño del grupo, el niño Ethan Pichardo Bello se convirtió en primer campeón Mundial de la Copa T4 Nations en la categoría Bambino de cartismo celebrado desde el pasado 1 al 5 de octubre en la ciudad de Valencia, España en el kartódromo internacional Lucas Guerrero.

Pichardo Bello representó a República Dominicana junto a los niños Édgar Ureña quien se coronó como subcampeón y Shamir Licairac, Gunter Schulz y Eduardo Espaillat.

En la competencia que incluyó a 37 países, dentro de su categoría la T4 Bambino, 17 niños entre 5 y 8 años compitieron donde Ethan y Edgar llevaron nuestra bandera en Alto, obteniendo el 1er y 2do lugar.

Pichardo Bello inició en el mundo del kartismo a los 5 años, y en su corta carrera ha ganado dos veces a nivel nacional en las competencias de Grupo Alonzo y United Petroleum, siento esta es su primera copa en el mundo.

Ethan es hijo de la reconocida Dra. Nathaly Bello, cirujana plástica y el Dr. Tiron Pichardo, cirujano oftalmólogo, quienes han apoyado los sueños del niño desde su interés por las carreras, el cual inició a la corta edad de 2 años.

La carrera de kartismo en sus categorías T4 Bambino, T4 Mini, T4 Junior y T4 Senior es organizada y dirigida por Tillotson, una empresa de motores que en 2010 comenzó a producir sus propios motores pequeños dirigidos en el mercado de karting. Después de unos años, lo expandieron para incluir la serie T4, un paquete de kart completo y una serie de carreras que trae karting de alto nivel a las masas.

La serie T4 es una serie de carreras asequible de cuatro tiempos que se extiende en más de 40 países de todo el mundo y en cada continente culminando en la Copa de Naciones, donde los conductores compiten en nombre de ellos mismos y de su país por el codiciado trofeo de la Copa de Naciones.

La serie es ideal para conductores hábiles que comienzan en el karting, así como a aquellos que dejaron el deporte y quieren volver a un nivel más asequible pero altamente competitivo.

Este martes 7 de octubre los niños serán recibidos a las 5:45 PM en la entrada principal del aeropuerto Internacional de las Américas.