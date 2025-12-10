Presentan campaña “Dominicano de Corazón” en homenaje a la diáspora dominicana

Santo Domingo, RD.- El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD) presentó la campaña digital «Dominicano de Corazón», iniciativa creada para conmemorar el Día Internacional del Migrante, que tiene lugar el 18 de diciembre, así como reconocer los aportes, las historias y la conexión afectiva que las y los dominicanos ausentes mantienen con el país, sin importar la distancia.

La campaña resalta la fuerza cultural de la comunidad dominicana en el exterior y su contribución al desarrollo nacional mediante diversas publicaciones y formatos que serán difundidos en las redes sociales del INM RD (Instagram, TikTok y X @inm_rd). Como parte de esta iniciativa, la institución promueve un videoclip inspirado en las vivencias de la diáspora.

El audiovisual rinde homenaje a la energía, el orgullo y la identidad dominicana que permanece viva en cada migrante. Para su realización se contó con el apoyo de Bagels & Walks, que autorizó el uso de imágenes de «NYC’s Dominican Day Parade 2025», uno de los escenarios donde la dominicanidad se expresa con mayor intensidad.

De acuerdo con datos actualizados al cierre de 2024, 2,874,124 dominicanas y dominicanos residen fuera del territorio nacional. De ellos, 2,398,009 viven en los Estados Unidos y 201,162 en España, los dos principales destinos migratorios. El Informe del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior 2024, presentado en julio, confirma que la población migrante dominicana continúa en aumento y es mayoritariamente femenina (53.5 %).

El impacto de la diáspora también se refleja en los flujos de remesas. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), entre enero y agosto de 2025 el país recibió US$7,921.0 millones, lo que representa un incremento del 11.4 % respecto al mismo período de 2024. Solo en agosto ingresaron US$1,046.5 millones, con un crecimiento interanual del 9.9 %. Estas remesas, destaca el organismo, tienen un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento de hogares vulnerables.

La campaña pone de relieve, además, el retorno temporal de miles de dominicanos que, como cada año, llegan al país en diciembre para reencontrarse con sus familiares y celebrar las festividades de fin de año. Para este mes, el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) proyecta el tránsito de alrededor de 600,000 personas.