Estado se querella en actor civil contra acusados de fraude en SeNaSa

Santo Domingo.-El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) depositó este martes una querella con constitución en actor civil por el presunto fraude millonario cometido en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al que calificó como “un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos”.

El ERPP es un colectivo de abogados contratado por el Poder Ejecutivo para representar al Estado dominicano y a las entidades públicas víctimas de corrupción, con la misión de ejercer todas las acciones penales y civiles que la ley reconoce a la víctima, incluyendo la presentación de querellas, la constitución en actor civil, el reclamo de daños y perjuicios y la persecución de la restitución de bienes y fondos públicos.

De acuerdo con la información ofrecida, la querella presentada este martes se dirige contra todas las personas físicas y jurídicas que han sido identificadas hasta este momento por el Ministerio Público como presuntos involucrados, sin descartar futuras inclusiones en función del avance de la investigación.

“Estamos actuando en nombre y representación del Estado dominicano y de SeNaSa, con el objetivo de que, además de las consecuencias penales, los responsables sean obligados a reparar íntegramente el daño causado, devolver los recursos apropiados indebidamente y resarcir los perjuicios provocados a la institucionalidad y, sobre todo, al pueblo dominicano”, señaló el ERPP.

El colectivo precisó que, como en otros procesos en los que ha intervenido, trabajará en estrecha coordinación con el Ministerio Público, respetando sus competencias constitucionales y legales, pero ejerciendo plenamente su condición de querellante y actor civil, a fin de que la dimensión patrimonial del daño no quede impune y se logre recuperar la mayor cantidad posible de recursos sustraídos.

“Este no es un caso cualquiera.Se trata de un expediente que toca lo más sensible de una sociedad: la salud de su gente, en especial la de los más humildes y los más necesitados”, advirtió el ERPP.

Según detalla la querella, el caso describe una trama que va desde el pago de sobornos millonarios y el falseamiento de documentación para desviar recursos destinados a medicamentos y procedimientos médicos, hasta prácticas médicas que el ERPP califica como moralmente reprochables.

“Todo esto desgarra el alma. No hablamos de simples irregularidades administrativas, sino de un esquema que constituye un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos, posiblemente el más cruel atentado hasta ahora documentado en el país en materia de servicios de salud financiados con fondos públicos”, sostuvo el equipo de abogados.

El ERPP informó, además, que asumirá este caso de manera absolutamente pro bono.

“Por la especial sensibilidad de este expediente y por lo que representa para millones de afiliados de SeNaSa, hemos decidido asumir esta representación sin cobrar un solo centavo al Estado dominicano”, indicó.

“Lo hacemos para que ningún costo adicional se sume al daño ya sufrido por los millones de dominicanos y dominicanas que han sido vejados, estafados y puestos en riesgo por esta red delincuencial”, enfatizó.

Finalmente, el colectivo adelantó que acompañará al Ministerio Público en todas las etapas del proceso, impulsando que la investigación “llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar quién resulte comprometido, sus vínculos o su posición social”, y haciendo énfasis en la recuperación efectiva de los recursos distraídos.

“Nuestro compromiso es claro: cada peso que vuelva al patrimonio público debe traducirse nuevamente en medicamentos, consultas, cirugías y servicios de salud dignos para la gente. Ese es el centro de nuestra intervención en este caso”, concluyó el ERPP.