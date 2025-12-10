Santiago Hazim: del tuit contra la corrupción al banquillo de los acusados

Santo Domingo.– El 26 de noviembre de 2019, a las 9:58 de la mañana, el doctor Santiago Hazim escribió en la red social Twitter, hoy X, una frase que resonó como un llamado a la conciencia nacional:

“La corrupción es la madre de todas las desgracias de nuestro país, con el dinero que se lleva no tendríamos tantas deficiencias en el sistema de salud, uno de los pilares más importante del desarrollo de una nación es tener ciudadanos saludables y eso el PLD no lo entiende”.

Aquella sentencia parecía un manifiesto ético. Hoy, seis años después, se ha convertido en el espejo más cruel de su propia realidad. El tuit que denunciaba la corrupción como “la madre de todas las desgracias”, hoy se lee como una paradoja cruel.

Hazim, quien exigía transparencia para garantizar ciudadanos saludables, enfrenta acusaciones que podrían marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad.

El entonces crítico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por supuestas prácticas corruptas, es ahora el principal acusado en el caso Operación Cobra, una trama que el Ministerio Público califica como el mayor desfalco en la historia del sistema sanitario dominicano.

En agosto de 2020, Hazim, quien se había desempeñado como coordinador de Sector Externo del proyecto presidencial de Luis Abinader, asumió la dirección del Seguro Nacional de Salud (SENASA), institución clave para garantizar cobertura médica a millones de dominicanos.

Su llegada fue vista como un relevo esperanzador: graduado en traumatología, con especializaciones en Ortopedia Infantil y Malformaciones Congénitas en prestigiosas instituciones de Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, según la acusación, bajo su mando se habría tejido una red de corrupción que drenó recursos públicos mediante contratos inflados, pagos irregulares y sobornos millonarios.

El expediente del Ministerio Público revela un entramado que operaba con precisión quirúrgica, donde empresas fantasmas y prestadores privilegiados recibían pagos por servicios inexistentes, mientras sobornos y la coalición de funcionarios garantizaban la continuidad del esquema, completado por maniobras de lavado de activos y falsificación de documentos que cerraban el círculo vicioso

El monto estimado del desfalco supera los 15 mil millones de pesos, con más de 2 mil millones destinados a sobornos, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Su caída mediante la Operación Cobra

La noche del pasado sábado, Hazim fue arrestado junto a otros ocho implicados, entre ellos altos funcionarios y empresarios vinculados a SENASA. Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación Cobra.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria del caso como complejo.

Reflexión final

La historia de Santiago Hazim es un recordatorio de que la línea entre el discurso y la acción puede ser tan delgada como las letras de un tuit. La justicia tendrá la última palabra, pero la sociedad ya ha emitido su veredicto moral: en la República Dominicana, la corrupción sigue siendo la madre de todas las desgracias… y también de las ironías más amargas.

Por Roberto Tiburcio