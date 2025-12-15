Policía identifica a implicados en balacera donde murió niño de 10 años en Villa Duarte

La Policía Nacional informó el apresamiento de una mujer y la identificación de «tres reconocidos delincuentes», vinculados al hecho en el que un niño de 10 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego, durante un ataque ocurrido en el sector Simónico, Villa Duarte, Santo Domingo Este.

Como parte del proceso investigativo, informaron que fue arrestada Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, mediante orden judicial, quien es señalada como presuntamente ser la persona que cedió la jeepeta marca Kia Sorento, negra, utilizada por los presuntos autores del hecho para desplazarse antes y después del ataque.

Asimismo, la Policía Nacional identificó como prófugos a los «reconocidos» delincuentes: Jorge Alberto Ozuna Marte (a) “Gungún”, Gabriel Pérez Gómez (a) “Gaby” y Albert Ricardo Peña Féliz (a) “La Pipa”, señalados como los presuntos responsables directos del tiroteo, por lo que se mantiene activa su localización y captura.

Peligrosos y armados

La Policía Nacional exhortó a los prófugos antes citados, quienes andan fuertemente armados, entregarse por la vía que consideren pertinentes para que respondan por los hechos que se les imputan.

El hecho de cuál se les acusa haber participado ocurrió la noche del 11 de diciembre, cuando los agresores se desmontaron del referido vehículo y realizaron múltiples disparos, ocasionando la muerte del niño Josué Rodne, de 10 años, así como las heridas que posteriormente provocaron el fallecimiento de María Mercedes Arias Amador, de 63 años, y lesiones de bala a Marie Benítez Rodne, de 47 años.