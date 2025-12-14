República Dominicana asume Presidencia de Regulatel

La designación marca un hito institucional y posiciona al país al frente de la agenda regional en telecomunicaciones

Punta Cana. – República Dominicana asumió por segunda vez la Presidencia de la Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones de América Latina (Regulatel), marcando un hito en su posicionamiento regional y consolidando su rol activo dentro de la gobernanza del sector de las telecomunicaciones.

Al asumir el cargo en nombre de República Dominicana, Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, destacó que este nuevo rol representa una responsabilidad institucional que trasciende lo protocolar y coloca al país en una posición estratégica para impulsar consensos regionales.

“Regulatel no es un organismo más: es el punto donde convergen reguladores, operadores, foros multilaterales y socios estratégicos. Es el espacio donde la cadena completa del sector encuentra lugar para construir soluciones de manera conjunta”, afirmó durante la 28.ª Asamblea Plenaria del organismo, celebrada en Punta Cana, tras el traspaso de la presidencia desde Colombia, que estuvo representada por Claudia Ximena Bustamante, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Gómez Mazara subrayó que la fortaleza de Regulatel radica en su vocación de permanencia y en su capacidad de sostenerse como un foro técnico estable, incluso en contextos regionales complejos. En ese sentido, señaló que “no hay regulación efectiva sin cooperación”, una premisa que, a su juicio, ha permitido al organismo avanzar durante casi tres décadas mediante el trabajo articulado de sus miembros y el aprovechamiento del capital técnico de los equipos reguladores.

Al asumir la presidencia, República Dominicana se compromete a impulsar una agenda enfocada en los principales desafíos compartidos por la región, entre ellos el cierre de brechas digitales, el fortalecimiento de la seguridad digital, la mejora sostenida de la calidad de los servicios, la asequibilidad y la adaptación de los marcos regulatorios a la acelerada evolución tecnológica.

“Cerrar brechas y acompañar el salto tecnológico sin dejar a nadie atrás no es un discurso; es una tarea concreta que nos convoca a todos”, enfatizó el titular del Indotel.

El presidente del Consejo Directivo también resaltó la relevancia de la cooperación birregional entre América Latina y Europa, evidenciada por la participación de representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España y del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC).

Según explicó, este intercambio permite construir un lenguaje regulatorio común, fortalecer la previsibilidad del sector y elevar los estándares de la regulación en ambos continentes.

Con la asunción de la Presidencia de Regulatel, República Dominicana consolida su liderazgo en el debate regional sobre telecomunicaciones y economía digital, y asume el compromiso de proyectar al organismo como un actor técnico, confiable y articulador de soluciones.

“La cooperación regulatoria no es un lujo; hoy es una necesidad”, concluyó Gómez Mazara, al invitar a los países miembros a aprovechar esta nueva etapa para reforzar vínculos, ampliar capacidades y contribuir al desarrollo económico y social de la región.

Regulatel está conformado por las autoridades reguladoras de telecomunicaciones de América Latina, el Caribe y Europa, e integra a organismos de Colombia, Honduras, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, México, Perú, Guatemala, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Chile, Puerto Rico y Paraguay, así como a las entidades reguladoras de España, Portugal e Italia.

Esta red multilateral reúne a presidentes, consejos directivos y unidades especializadas en relaciones internacionales, cooperación técnica y asuntos regulatorios, lo que permite articular posiciones comunes, promover el intercambio de experiencias y fortalecer la armonización de políticas públicas en telecomunicaciones, radiocomunicaciones y transformación digital, con una visión orientada a la integración regional y al desarrollo sostenible del sector.

En 2011, República Dominicana, a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), asumió la Presidencia de la Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones de América Latina (Regulatel), durante el XIII Plenario del foro celebrado en Punta Cana, marcando el primer ejercicio del país al frente de este espacio regional de cooperación.