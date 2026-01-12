PN inaugura Polígono Virtual en Escuela de Formación Policial de Gaspar Hernández

Gaspar Hernández, Espaillat.-La Policía Nacional (PN), dejó inaugurado en este municipio costero, de Gaspar Hernandez, un moderno Polígono Virtual en la Escuela de Formación Policial, una innovadora herramienta tecnológica destinada a fortalecer la capacitación y el entrenamiento integral de los futuros agentes del orden.

El nuevo Polígono Virtual permitirá a los aspirantes y miembros activos de la institución practicar en escenarios simulados de alta fidelidad, enfocados en el uso proporcional de la fuerza, la toma de decisiones bajo presión y el respeto a los derechos humanos, contribuyendo a elevar los estándares profesionales del servicio policial.

Durante el acto inaugural, el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización y reforma policial, orientado a dotar a los agentes de mejores competencias técnicas y éticas, así como a reducir riesgos en los entrenamientos tradicionales mediante el uso de tecnología de punta.

Asimismo, resaltó que la implementación del Polígono Virtual en Gaspar Hernández posiciona a esta escuela como un referente regional en formación policial, impactando positivamente en la seguridad ciudadana y en la calidad del servicio que la Policía Nacional ofrece a la población.

El Polígono de Tiro Virtual, representa un avance significativo en el proceso de modernización de la capacitación y el entrenamiento de los nuevos agentes, permite el entrenamiento en escenarios simulados de alta complejidad, bajo condiciones controladas y seguras.

Este proyecto fue posible gracias a la donación realizada por la Embajada de los Estados Unidos de América, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), como parte de los programas de cooperación internacional orientados al fortalecimiento institucional y la seguridad ciudadana en la República Dominicana.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar impulsando programas de capacitación innovadores que fortalezcan la profesionalización de sus miembros y consoliden una institución más cercana, eficiente y confiable para la sociedad dominicana.

Entre las autoridades policiales presentes en el acto inaugural, se encontraban el general (r) de la Policía Nacional de Colombia Luis Ernesto García Hernández, comisionado para la Reforma Policial; Rosa Ángela Peña, asesora en materia policial de la INL; el inspector general de la institución, general Andrés Modesto Cruz Cruz; el director central de Recursos Humanos, general Esteban Figuereo García y el director central de Prevención, general Ernesto Rodríguez García.

También la rectora interina del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), coronela Aida Valdez Liranzo; la directora de la Escuela de Entrenamiento Policial Hatillo, San Cristóbal, coronel Alexandra Familia Acevedo; el subdirector administrativo de la Escuela de Formación Policial Campus Gaspar Hernández, coronel Dionis Smith Sánchez, y el director de Cooperación y Relaciones Internacionales, coronel Roenny Catano Martínez.

Por Luis Ramón López