Hospital Salvador B. Gautier atendió más de un millón de pacientes durante el 2025

El Hospital Salvador B. Gautier informó que atendió a más de un millón de pacientes durante el año 2025, consolidando su posición como una de las principales instituciones de salud del país.

En ese periodo, el hospital brindó servicios a un total de 1,105,109 pacientes, destacándose las áreas de laboratorio, imágenes, emergencia y enfermería por su alta demanda.

En cifras, se realizaron 884,655 pruebas de laboratorio, 68,963 estudios de imágenes, se atendieron 14,892 emergencias y se ofrecieron 14,832 servicios de enfermería. Además, se efectuaron 7,481 hospitalizaciones y se llevaron a cabo 9,607 procedimientos quirúrgicos.

Otras especialidades también tuvieron un importante impacto. En el área de cardiología se atendieron 8,887 pacientes, en otorrinolaringología 10,833, ortopedia 6,506, endocrinología 7,253, odontología 6,403 y psicología 6,328. Asimismo, oftalmología registró 5,152 consultas, neurología 3,646, cirugía plástica 3,519, neumología 2,823, medicina interna 3,751 e infectología 3,210.

Entre las áreas que también sobresalieron se encuentran diabetología con 5,611 consultas; anestesiología con 3,608; cirugía general con 2,077; gastroenterología con 2,239; nefrología con 2,267; psiquiatría con 2,759; urología con 2,874; y otras consultas que sumaron 3,659.

El director del hospital, doctor Armando Holguín, expresó su profundo agradecimiento al personal médico, de enfermería, laboratorio y administrativo por su incansable labor y compromiso durante 2025. Además, destacó que para el año 2026 el centro seguirá trabajando por brindar una atención de la más alta calidad a sus pacientes.

Holguín enfatizó que el hospital está siendo reacondicionado y ampliado en sus áreas de mayor demanda gracias al apoyo del Servicio Nacional de Salud (SNS), lo que permitirá optimizar los servicios. También reconoció la colaboración del presidente Luis Abinader; el doctor Mario Lama, exdirector del SNS; y el doctor Edisson Féliz Féliz, director del Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO).