Amara La Negra forma parte de Worst Cooks in America

La presentadora reafirma la presencia dominicana en la Food Network

Santo Domingo.- La artista, actriz y co-conductora del espacio Desiguales (Univisión), Amara La Negra continúa ampliando su proyección internacional al integrarse al elenco de celebridades de la temporada 30 de Worst Cooks in America: Reality Check, uno de los programas más emblemáticos y longevos de la cadena Food Network.

Reconocida por su versatilidad artística y su constante defensa de la identidad afrocaribeña, Amara asume ahora un reto completamente distinto: demostrar sus destrezas culinarias en un exigente formato televisivo que combina competencia, aprendizaje y entretenimiento.

En Worst Cooks in America, que estrenó mundialmente el pasado 4 de enero, un grupo de celebridades con escasa experiencia en la cocina es sometido a un riguroso campamento culinario liderado por chefs profesionales.

A lo largo de la temporada, los participantes enfrentan retos semanales diseñados para desarrollar habilidades básicas y avanzadas, desde técnicas de corte y cocción hasta la elaboración de platos completos con estándares profesionales.

Con esta participación, Amara La Negra muestra una faceta más cercana, auténtica y vulnerable, conectando con audiencias diversas y reafirmando su capacidad de reinventarse.

“Aceptar este reto fue una forma de reírme de mí misma, de salir de mi zona de confort y de demostrar que siempre se puede aprender algo nuevo. Representar mis raíces en un espacio tan grande como este es un orgullo enorme. Vine a equivocarme, a crecer y a disfrutar el proceso, tal como lo he hecho en cada etapa de mi carrera”, destacó Amara La Negra sobre su participación en el show.

En esta edición especial, Amara La Negra compite junto a figuras del entretenimiento, el deporte y los reality shows como Ryan Lochte, Lisa Barlow, Val Chmerkovskiy, Manila Luzon, Lil Romeo, Downtown Julie Brown, Reza Farahan, Beverley Mitchell y CT Tamburello, en una dinámica que exige disciplina, evolución constante y capacidad de adaptación.

La participación de Amara La Negra en este formato representa un paso significativo para la visibilidad dominicana dentro de las grandes producciones televisivas de alcance internacional.

Su presencia en un canal con distribución global como Food Network no solo reafirma su posición como figura multifacética del entretenimiento, sino que también amplía la representación del talento caribeño en espacios tradicionalmente dominados por otras narrativas culturales.

Este logro se suma a una carrera marcada por la apertura de caminos para artistas latinos y afrodescendientes, consolidando a Amara como una voz que trasciende la música y la actuación para ocupar nuevos territorios dentro de la industria audiovisual.

Sobre el programa

Desde su estreno en 2010, Worst Cooks in America se ha consolidado como uno de los programas más exitosos de Food Network, gracias a su fórmula que mezcla humor, transformación personal y aprendizaje real.

La temporada Reality Check renueva el concepto al reunir celebridades dispuestas a exponerse, aprender y competir por un premio de 25,000 dólares, que será destinado a la causa benéfica que elija el ganador.

Guiados por los destacados chefs Jeff Mauro y Tiffany Derry, los participantes atraviesan un proceso de crecimiento que culmina en una gran final donde deben preparar un menú de tres tiempos ante expertos gastronómicos.