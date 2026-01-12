Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores de Premios Soberano 2026

Santo Domingo.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció oficialmente a Irving Alberti y Georgina Duluc como los presentadores de la edición 41 de los Premios Soberano, el encuentro artístico más importante, icónico y de mayor audiencia de la República Dominicana.

La elección de Alberti y Duluc reúne a dos figuras con amplia experiencia, credibilidad y conexión con el público, quienes tendrán a su cargo conducir una gala que desde 1985 celebra lo mejor del talento dominicano en la música, el cine, la televisión, el teatro y la comunicación.

Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, destacó la relevancia de los Premios Soberano como plataforma fundamental para el sector cultural de la nación: «Estos galardones representan mucho más que una gala de premiación; son la principal vitrina para visibilizar, reconocer y proyectar lo mejor del arte y la cultura del país, dentro y fuera de nuestras fronteras. Cada edición reafirma nuestro compromiso con el talento, la identidad y la excelencia artística nacional».

Irving Alberti, uno de los humoristas y actores de mayor popularidad, expresó su entusiasmo por asumir este rol en una noche clave para el arte y la cultura: «Espero que se destaque, como siempre, la calidad del talento dominicano. Y me encantaría transmitir que seguimos siendo un país feliz y, más allá del talento, con una calidad humana que siempre nos ha caracterizado».

Por su parte, Georgina Duluc, quien vuelve a los escenarios del país, valoró el reto que representa estar al frente del espectáculo de mayor impacto mediático del mercado, destacando el momento de transformación que vive la industria del entretenimiento.

«Específicamente, en el espectáculo de mayor trascendencia y audiencia del país que próximamente me tocará conducir, Premios Soberano, tengo como desafío presentarme ante un nuevo formato y audiencia, los cambios importantes en la industria del entretenimiento y las nuevas expectativas del público, manteniéndome auténtica y fiel a mí misma, sin intentar cambiar mi estilo y personalidad».

Los Premios Soberano, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinado por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p. m. El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

Con esta dupla de presentadores, el liderazgo institucional de Acroarte y el equipo de producción consolidado bajo la dirección de César Suárez Jr., Premios Soberano 2026 se perfila, una vez más, como una edición memorable, reafirmando su posición como la máxima celebración del talento y la cultura dominicana.