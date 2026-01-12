Escogido derrota a Toros y Águilas disponen de Gigantes

Santo Domingo. – El dirigente de los Leones del Escogido, Ramón Santiago, resaltó la resiliencia, el pitcheo oportuno y la calidad de los turnos al bate como los factores determinantes en la victoria más reciente del conjunto rojo, un resultado que los acerca a su primera meta de clasificar a la final del campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Los Leones del Escogido fabricaron un rally de seis carreras en el sexto episodio para encaminarse a su tercera victoria consecutiva, al derrotar 7-2 a los Toros del Este, resultado que fortalece sus aspiraciones de avanzar a la final del campeonato.

El lanzador ganador fue Jefry Yan (1-0) al presentarse en una entrada en blanco de un ponche. La derrota fue para Severino (1-1), a cuya cuenta fueron tres de las carreras del Escogido en el sexto.

Por los melenudos, De la Cruz se fue de 4-1, con dos producidas y una anotada; Escobar, de 5-2, con una impulsada, una anotada y una base robada; González, de 4-2, con triple y anotada, y Tapia, de 4-2, con una anotada.

Por los romanenses, Rosario bateó de 3-1, con una empujada, una anotada y transferencia, y Muñoz, de 4-2, con doble y empujada.

Águilas vencen a Gigantes

San Francisco de Macoris.– Las Águilas Cibaeñas se apoyaron en dos racimos de cuatro carreras y así consiguieron un triunfo nueve carreras por tres para alimentar sus esperanzas de avanzar a la final y dejar en arena movediza a los Gigantes del Cibao.

Las Águilas (7-6), se recuperan de una derrota el día anterior, pero este domingo con su triunfo empataron con los Toros del Este que cayeron 7-2 ante los Leones del Escogido en la capital, un día antes de la última pausa de la semifinal round robin.

El cubano Odrisamer Despaigne (1-0), quien llegó procedente de la Liga Mexicana le dio cinco entradas y dos tercios a las Águilas al frenar la ofensiva francomacorisana y llevarse así la victoria en su domingo de debut.

Steward Berroa y Ezequiel Durán remolcaron dos vueltas cada uno y Cristhian Adames disparó un bambinazo para motorizar la ofensiva aguilucha.

Esta vez las rapaces sacaron sus bates tempranos en el Julián Javier para reafirmar sus intenciones por cruzar a la final de la pelota invernal dominicana por primera vez desde 2021.

Por las Águilas; Steward Berroa de 5-2, triples, dos remolcadas y una base por bolas; Cristhian Adames de 5-1, con dos anotadas, cuadrangular y remolcadas.

Jerar Encarnación de 4-2, anotada, remolcada y boleto; Ezequiel Durán de 4-1, anotada, doble, dos remolcadas; Aderling Rodríguez de 4-2, anotada, remolcada, base por bolas y dos ponches. Ángel Genao de 5-3, con anotada y dos ponches; Sebastián Rivero de 4-2, anotada, remolcada y base por bolas;.

Por los Potros; Eddison Paulino de 4-1, con anotada; Ricardo Céspedes de 1-1, con anotada, cuadrangular y remolcada; Deyvision de los Santos de 3-1, boleto; Carlos Franco de 4-3, con remolcada; Marco Hernández de 4-2, doble; Diego Hernández de 4-1, anotada, cuadrangular y remolcada.

Con trece jornadas disputadas, los Leones del Escogido (10-3) han ganado tres juegos consecutivos y lideran el Round Robin 38 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Águilas Cibaeñas y Toros del Este comparten el segundo lugar con marca de 7-7, aunque los Toros arrastran una racha de cuatro derrotas seguidas. Los Gigantes (2-11) solo pueden aspirar al segundo lugar.

La acción del Round Robin continúa este martes, cuando los Gigantes del Cibao visiten a las Águilas Cibaeñas en San Francisco de Macorís a las 7:00 de la noche, y los Leones del Escogido enfrenten a los Toros del Este en La Romana a partir de las 7:30 p.m.