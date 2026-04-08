Medio Ambiente demuele construcción ilegal de villa turística en Jamao al Norte

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, procedió a la demolición total de una villa turística que era construida de manera ilegal en la orilla del río Paraíso, en el municipio de Jamao al Norte, provincia Espaillat, luego de vencerse el plazo otorgado a su propietario para su desmantelamiento voluntario.

La información fue ofrecida por el encargado provincial de la institución, Delio Ferreira, quien explicó que la acción se ejecutó tras cumplirse el plazo establecido el pasado martes 7 de abril de 2026.

Ferreira, indicó que, agotado el tiempo concedido sin que el propietario realizara el retiro de la estructura, las autoridades procedieron a la intervención y demolición del inmueble, levantado de manera irregular en una zona protegida.

El funcionario destacó la labor del coronel Reyes, comandante del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SEMPA), quien junto a su equipo ejecutó la operación de demolición en el área cercana al río.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de la institución, entre ellos Rafael Barcacel, Frank Félix Romero Santana y José Zorrilla, por su compromiso con el cumplimiento de la Ley 64-00, que regula la protección del medio ambiente en el país.

Las autoridades reiteraron su firme compromiso de hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, especialmente en lo relativo a la preservación de los recursos naturales y la protección de las zonas vulnerables.

La intervención forma parte de los operativos que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para combatir las construcciones ilegales y garantizar el respeto a las normativas ambientales en la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López