Grupo Nivel construye nuevo hotel Marriot Internacional en Punta Cana

Punta Cana, RD—En el sostenido crecimiento de la zona este, el Grupo Nivel anunció la firma de un acuerdo con Marriott International, Inc., compañía global de hospitalidad, para el desarrollo del hotel City Express by Marriott, el cual forma parte de Aura Boulevard un proyecto inmobiliario de uso mixto cuyo inicio de construcción fue marcado el pasado mes de marzo con su primer picazo.

El hotel contará con 111 habitaciones y será uno de los componentes principales de Aura Boulevard, un proyecto de uso mixto ubicado en la Avenida Turística Frank Rainieri Boulevard del Este, en Punta Cana.

“Este acuerdo fortalece la propuesta de valor de Aura Boulevard y representa un respaldo significativo para los inversionistas que han apostado por el desarrollo” explicó Marcos García Socio, quien dio las palabras inaugurales, en nombre de Jaime de Solas CEO, Fernando de Solas y Eduardo Padilla, socios de Nivel, la incorporación de una marca hotelera internacional representa un paso importante para el desarrollo del proyecto.

El hotel ha sido concebido para atender tanto a turistas como a viajeros de negocios, en un destino que continúa consolidándose como uno de los principales polos turísticos del Caribe.

El desarrollo Aura Boulevard contempla aproximadamente 900 unidades residenciales, además de su ubicación estratégica cerca del aeropuerto Internacional de Punta Cana, contará con una plaza comercial, integrando espacios residenciales, comerciales y hoteleros dentro de un mismo complejo.

Como parte de su propuesta de estilo de vida, el proyecto también incorporará amenidades bienestar y de recreativas, entre ellas dos parques acuáticos, dos ríos lentos, cancha de pádel, espacios de coworking y áreas destinadas al wellness y la recreación, diseñadas para residentes, visitantes y huéspedes del complejo.

El anuncio del acuerdo se realizó durante el acto del primer picazo del proyecto, evento que reunió a inversionistas, aliados comerciales y representantes del sector inmobiliario y turístico.

Tras el acto protocolar del primer picazo, los organizadores ofrecieron una recepción para los invitados, en la que se presentaron los detalles del proyecto residencial y su proyección dentro del desarrollo turístico de la zona.