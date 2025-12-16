Leonel Fernández anuncia alianza entre FUNGLODE y New York City Bar Association

Nueva York.-El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, anunció la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y New York City Bar Association, una de las instituciones jurídicas más influyentes y prestigiosas de los Estados Unidos.

Este acuerdo tiene como objetivo impulsar la cooperación académica y el intercambio de buenas prácticas en materia jurídica, orientadas al fortalecimiento y desarrollo del sistema judicial, reconocido como un pilar esencial de la democracia y del Estado de derecho.

Según se informó, el memorando firmado entre Muhammad Faridi y el doctor Leonel Fernández, permitirá la realización de programas de formación, diálogos académicos, investigaciones conjuntas y otras iniciativas que contribuirán a elevar los estándares institucionales y profesionales del ámbito judicial, tanto a nivel nacional como internacional.

La firma de este acuerdo forma parte de la agenda académica, institucional, política y familiar que desarrolla el doctor Leonel Fernández, durante su visita a la ciudad de Nueva York, la cual se extenderá por un período de cinco días. En el marco de esta estancia, el líder político sostendrá encuentros con académicos, juristas, con dirigentes de la Fuerza del Pueblo y familiares.

Fernández, destacó la importancia de este tipo de alianzas internacionales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, subrayando que la cooperación y el intercambio de experiencias son fundamentales para enfrentar los desafíos contemporáneos de la justicia y la gobernabilidad.

La iniciativa refuerza el compromiso de FUNGLODE, con la promoción del conocimiento, la institucionalidad democrática y el desarrollo de políticas públicas basadas en buenas prácticas internacionales.

Por Luis Ramón López