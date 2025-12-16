AERODOM celebra inicio de operaciones de Air Caraïbes en el Aeropuerto El Catey, Samaná

Samaná, RD. – AERODOM, empresa miembro de la red global VINCI Airports, anunció la llegada oficial de Air Caraïbes al Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch – El Catey (AZS), con el inicio de su nueva ruta sin escalas París – Orly – Samaná, ampliando así la conectividad aérea entre la República Dominicana y Francia.

El vuelo inaugural, operado este 15 de diciembre, arribó al país con una cálida bienvenida junto al Ministerio de Turismo de la República Dominicana, marcando un hito significativo para la región turística de Samaná y para la diversificación de rutas que impulsa AERODOM.

Con esta apertura, Air Caraïbes se convierte en la única aerolínea francesa que ofrece una red tan completa hacia la República Dominicana, conectando a París con Samaná y operando un vuelo de regreso directo vía Santo Domingo hacia París-Orly, el aeropuerto más cercano a París.

La incorporación de esta tercera escala permite a sus pasajeros descubrir distintas facetas del país y abre la posibilidad de realizar itinerarios multidestino, combinando varias ciudades dominicanas en un mismo viaje.

Durante la temporada de invierno, Air Caraïbes operará hasta dos vuelos semanales hacia Samaná, los lunes y sábados, fortaleciendo la presencia del mercado francés en la región y ampliando las oportunidades para el turismo europeo en la zona.

Alexandra Malvezin, directora Comercial de AERODOM, destacó la importancia estratégica de esta operación: “La llegada de Air Caraïbes a Samaná representa un paso clave para continuar posicionando a la región como un destino turístico premium y altamente conectado.

Air Caraïbes es, en efecto, la primera aerolínea regular en operar hacia Samaná desde hace varios años. Para AERODOM es una prioridad atraer nuevas rutas y socios aéreos que diversifiquen la oferta y aporten al desarrollo económico y social de las comunidades que servimos.”

Por su parte, Hugues Heddebault, Chief Commercial Officer, de Air Caraïbes expresó que esta nueva ruta reafirma el compromiso de la aerolínea con el país después de más de 13 años de operaciones.

“Con Samaná continuamos nuestra misión: ser mucho más que una aerolínea, un verdadero vínculo entre Francia y el Caribe, ofreciendo una experiencia de viaje única y moderna gracias al Airbus A350-900, un avión de última generación que minimiza el impacto ambiental», afirmó.

Samaná vive hoy un notable momento de expansión. Su infraestructura turística continúa creciendo, su riqueza natural sigue cautivando a visitantes de todo el mundo y su posicionamiento como destino premium del Caribe se fortalece con cada nueva conexión aérea que abre la puerta a más oportunidades para la región.

Recientemente, el aeropuerto también sumó una nueva terminal de aviación privada, construida y operada por Universal Aviation. Esta moderna instalación FBO fortalece aún más la propuesta de valor de Samaná, posicionando al destino en el mapa internacional como una opción premium para propietarios de aeronaves, viajeros de alto perfil y turistas que buscan experiencias exclusivas en un entorno natural de belleza incomparable.

AERODOM reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la conectividad aérea del país y apoyar el crecimiento sostenido de Samaná como uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe.

VINCI Airports, el principal operador aeroportuario privado del mundo, gestiona una red de más de 70 aeropuertos en 14 países, y opera en la República Dominicana desde 2016, tras adquirir el 100% de las acciones de AERODOM.