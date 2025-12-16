Sonia Read Villanueva renuncia de ANJE tras implicación de su padre en caso Senasa

Santo Domingo. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) informó la renuncia inmediata de Sonia Read Villanueva como miembro de su Junta Directiva, en medio de la controversia judicial que involucra a su padre, el empresario Eduardo Read Estrella, imputado en el caso de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En un comunicado oficial, ANJE expresó su agradecimiento a Read Villanueva “por el compromiso, dedicación y entrega demostrados durante su gestión como miembro de la Directiva”.

Eduardo Read Estrella, padre de la exdirectiva de ANJE, es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales implicados en la denominada Operación Cobra, que investiga un presunto esquema de sobornos y contratos irregulares en Senasa.

Según la acusación, empresas del Grupo Read habrían recibido más de RD$7,110 millones entre 2020 y 2025 bajo la modalidad de pago capitado, sin evidencia suficiente de prestación de servicios médicos.

Entre las compañías señaladas figuran Khersun S.R.L., Deleste S.R.L. y Farmacard S.R.L., que habrían sido favorecidas con contratos millonarios. Solo Khersun habría recibido alrededor de RD$3,882 millones, según la investigación.

El juez Rigoberto Sena impuso a Read Estrella prisión domiciliaria, impedimento de salida del país e incautación de propiedades mientras avanza la investigación. Durante las audiencias, el empresario admitió haber entregado “valores” al exdirector de Senasa, Santiago Hazim, en un esquema que habría movido más de RD$1,000 millones en efectivo.

La defensa de Read Estrella sostiene que las empresas sí ofrecieron servicios y que el empresario fue víctima de extorsión por parte de Hazim y su entorno.