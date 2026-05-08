Investigarán restos del cacique Enriquillo en nuevo laboratorio internacional en Texas

Santo Domingo.– El proyecto arqueológico “Tras los restos del cacique Enriquillo” impulsado por la Fundación Macarrulla, marcó un hito en la investigación histórica y científica de la República Dominicana al convertirse en la primera investigación que se desarrolla en un nuevo laboratorio internacional especializado en ADN antiguo, dirigido por el reconocido genetista forense doctor Michael Coble.

La directora ejecutiva del proyecto, Lidia Martínez de Macarrulla, precisó que, de las 35 osamentas encontradas durante los trabajos arqueológicos de campo realizado en la ruina de Pueblo Viejo en la provincia de Azua, se enviaron a analizar ocho que fueron consideradas prioritarias, seleccionadas en función de los hallazgos científicos más relevantes.

“Estamos sumamente contentos de que este laboratorio dirigido por una eminencia como el doctor Coble haya escogido nuestro proyecto como su primera investigación. Esta es una señal clara de su importancia científica e histórica. Esto nos permite avanzar hacia resultados avalados internacionalmente con elevadísimos niveles de precisión y confiabilidad, que aportarán evidencia 100% sólida sobre los restos”, puntualizó.

Informó que los resultados de los análisis de ADN antiguo estarán disponibles en un plazo aproximado de dos meses. Señaló que existe un ambiente de expectativa positiva en torno a los resultados de esta fase científica, al considerar que las pruebas genéticas podrían confirmar la identidad del Cacique Enriquillo e incluso de su esposa Mencía.

Explicó que, junto a los restos que se presume podrían corresponder a Enriquillo, fueron halladas otras cinco osamentas, entre las cuales se maneja la hipótesis de que una pertenezca a Mencía.

La directora ejecutiva del proyecto precisó que, además del nuevo laboratorio en Texas, Estados Unidos, también se están realizando estudios de ADN en un laboratorio de Zaragoza, España, como parte de una estrategia que amplía el alcance científico de la investigación y permite complementar los análisis con el respaldo de distintos centros especializados.

Los trabajos de excavaciones de este proyecto fueron dirigidos por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, quien trabajó durante todo el mes de febrero junto a un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales.

Como parte del proyecto también se realizaron trabajos de puesta en valor de las ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes, que incluyeron la recolocación de algunas de las piedras originales que se habían desprendido con el paso del tiempo y los eventos sísmicos que han afectado históricamente la región.

Un laboratorio de referencia mundial

El laboratorio donde se desarrollan estos análisis está dirigido por el Dr. Michael Coble, profesor y director ejecutivo del Centro para la Identificación Humana (CHI) de la Universidad de Ciencias de la Salud del Norte de Texas, reconocido internacionalmente por su trayectoria en genética forense.

Coble cuenta con más de 100 publicaciones científicas y se encuentra entre el 2% de los investigadores más citados a nivel mundial, además de haber participado en investigaciones de alto perfil, incluyendo la identificación de restos históricos de la familia del zar Nicolás II de Rusia.

La designación del proyecto dominicano como el primero en ser investigado en este nuevo laboratorio evidencia su relevancia científica y su potencial impacto en la comunidad académica internacional.

El proyecto “Tras los restos del cacique Enriquillo”, impulsado por la Fundación Macarrulla, es el resultado de más de una década de investigaciones continuas que han integrado estudios documentales, arqueológicos y científicos.

La incorporación del análisis genético consolida su carácter multidisciplinario y representa un hecho sin precedentes para la República Dominicana, al conectar la investigación histórica nacional con las más avanzadas tecnologías científicas a nivel global.