Intensifican búsqueda de responsables de tiroteo que cobró la vida de un menor en Villa Duarte

Santo Domingo. — Agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) profundizan las pesquisas para identificar a dos hombres que la noche de este jueves se desmontaron de una yipeta negra y abrieron fuego en el barrio Simónico, en Villa Duarte, dejando como saldo un niño muerto y dos mujeres heridas, informó la Policía Nacional.

Según el reporte preliminar, el niño Josua Rodney fue trasladado de emergencia al Hospital Darío Contreras, donde falleció minutos después de ser ingresado.

En el tiroteo también resultaron heridas Marie Benítez Rodney, de 47 años, y María Mercedes Arias Amador, de 63, quienes permanecen en proceso de recuperación en ese mismo centro de salud.

En la escena del crimen, los investigadores recolectaron nueve casquillos calibre .45, un casquillo 9mm y un proyectil impactado, evidencias que fueron enviadas a la Policía Científica para su análisis balístico.

Como parte de las diligencias, unidades del DICRIM realizan levantamientos en el área, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad ubicadas en zonas cercanas, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del ataque armado.