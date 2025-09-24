Gobierno multa con 5 millones de dólares a AERODOM por fallas eléctricas en el AILA

Santo Domingo, RD. – La Comisión Aeroportuaria dispuso el pago de cinco millones de dólares a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), como compensación al Estado dominicano por los daños ocasionados tras la falla eléctrica registrada el pasado domingo en la terminal norte del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG).

Durante una reunión extraordinaria celebrada este martes, la Comisión Aeroportuaria conoció el informe preliminar presentado por una comisión investigadora interinstitucional, la cual determinó que el incidente fue causado por el colapso del conjunto celda-seccionadora de media tensión en la terminal norte, así como la indisponibilidad del circuito de respaldo (espejo).

En virtud de estos hallazgos, el organismo resolvió que AERODOM deberá, además del pago mencionado, asumir los costos asociados a los daños ocasionados a pasajeros y aerolíneas afectados por la interrupción en los servicios.

Asimismo, se ordenó notificar formalmente a la concesionaria AERODOM, reiterando su obligación de cumplir con las disposiciones contractuales establecidas en el artículo 8.2.2 del Contrato de Concesión Renovado y Reformado.

El informe técnico también recomienda una intervención estructural del sistema eléctrico del AILA, a fin de modernizarlo, fortalecer su confiabilidad y prevenir incidentes similares en el futuro.

Estas correcciones deberán realizarse en un plazo de tres meses, y AERODOM deberá remitir a la Comisión Aeroportuaria, en un plazo de 48 horas, los planos actualizados y un informe oficial sobre lo acontecido.

La Comisión aclaró que nunca se perdió el suministro de energía eléctrica desde la red nacional, y que las plantas de emergencia internas del aeropuerto estuvieron operativas en todo momento. Sin embargo, se determinó que la falla fue responsabilidad directa de AERODOM, ya que ocurrió en un punto posterior a las instalaciones eléctricas de potencia, específicamente en un cable de transmisión que abastece a la terminal norte.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) certificó que el campo aéreo del AILA nunca estuvo fuera de operación, ya que tanto la torre de control como la pista de aterrizaje están alimentadas por un sistema alterno. Las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves se mantuvieron disponibles durante todo el evento.

Las plantas externas adicionales utilizadas fueron desplegadas exclusivamente para reestablecer gradualmente los servicios esenciales en la terminal norte, horas después del inicio de la falla.

La comisión investigadora estuvo integrada por representantes técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Departamento Aeroportuario, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), así como asesores externos especializados.