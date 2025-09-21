Aerodom restablece parcialmente energía en el AILA tras falla eléctrica

Santo Domingo, RD.- Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este domingo que logró restablecer el suministro eléctrico en la zona sur del edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), luego de una falla registrada en horas de la mañana que afectó las operaciones aeroportuarias.

La entidad comunicó que los trabajos continúan en la zona norte del terminal y en los sistemas operativos restantes, con el objetivo de recuperar por completo la funcionalidad del aeropuerto.

Mientras tanto, las operaciones se están normalizando de forma gradual, aunque se anticipan posibles retrasos en vuelos programados.

Según explicó Luis José López, director de Comunicaciones de Aerodom, más de 20 vuelos fueron afectados por la interrupción eléctrica, entre cancelaciones, demoras y desvíos a otros aeropuertos como Santiago y Punta Cana.

Entre los vuelos impactados se encuentran JetBlue 1929 (Boston), AeroMéxico 655 (Ciudad de México), y Delta 1917 (Nueva York), entre otros.

La falla se originó en una seccionadora interna del sistema eléctrico del aeropuerto, lo que impidió la distribución de energía a los distintos circuitos, a pesar de que el suministro externo estaba disponible.

Aerodom activó protocolos de respaldo para mantener operativos el campo aéreo y la torre de control, permitiendo que los vuelos continuaran aterrizando y despegando sin comprometer la seguridad.

Ante esta situación, Aerodom recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos y agradece la comprensión de los usuarios frente a este evento extraordinario.

El Departamento Aeroportuario ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del incidente y garantizar que se tomen las medidas necesarias para evitar futuras interrupciones.

Por Roberto Tiburcio