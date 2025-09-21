Nacionales

Falla eléctrica afecta operaciones en el AILA; recomiendan a viajeros no acudir al aeropuerto

21 de septiembre de 2025
Dominicano Ahora

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que trabaja para restablecer el servicio eléctrico en el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), afectado por una avería ocurrida a las 9:18 a. m. en una seccionadora interna.

A través de sus redes sociales, Aerodom recomendó a quienes tengan vuelos programados evitar acudir al aeropuerto hasta que logren restablecer la energía, ya que no es posible procesar pasajeros en la terminal.

A pesar de la interrupción eléctrica, el campo aéreo y la torre de control continúan operando mediante sistemas de respaldo, permitiendo la llegada y salida de vuelos sin contratiempos.

La empresa comunicó que continúan trabajando para restablecer la energía eléctrica en el edificio de la terminal.

