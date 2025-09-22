BCIE lanza convocatoria de la 5ª edición de los Premios Solidarios 2025

Santo Domingo. – El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, anuncian oficialmente la apertura de la quinta edición de los Premios BCIE Solidarios a la Microempresa 2025.

Este certamen se ha consolidado como un referente regional para reconocer a quienes transforman el crédito responsable, la innovación y la creatividad en empleo, movilidad social y desarrollo local.

Desde su creación en 2021, el galardón ha recibido cientos de postulaciones anuales de instituciones de microfinanzas de países como República Dominicana, Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela.

En cada edición, el jurado ha seleccionado 18 ganadores en ocho categorías, además de otorgar un reconocimiento especial a la mejor gestión de inclusión financiera. Hasta la fecha, más de 70 microempresas han sido distinguidas por su capacidad de innovar, resistir y transformar sus comunidades.

Para esta edición, las instituciones de microfinanzas podrán presentar hasta ocho nominaciones por categoría, con un máximo de 64 postulaciones por entidad.

Los rubros abarcan emprendimiento juvenil y femenino, proyectos con impacto ambiental, desarrollo agropecuario, innovación en comercio, servicios y producción, microempresas familiares y educativas, así como iniciativas vinculadas al turismo y la artesanía.

El máximo galardón será la distinción a la “Microempresa del Año”, mientras que a nivel institucional se reconocerá la “Gestión de Inclusión Financiera”, dirigida a la entidad que combine de manera ejemplar microcrédito, capacitación y transformación digital en beneficio de sus clientes.

Para participar, las microempresas deben contar con al menos un año de operación, entre uno y diez trabajadores y un historial de solvencia. Cada nominación debe incluir la certificación del programa virtual en Motivación al Éxito, Educación Financiera y Gestión del Negocio, a realizarse una vez iniciado el proceso de postulación, junto con la historia de vida del empresario, fotografías, copia de identificación y demás documentos de respaldo.

Los Premios BCIE Solidarios son más que un reconocimiento: constituyen una plataforma de visibilidad regional para los ganadores y las instituciones postulantes.

La participación activa de las instituciones financieras resulta clave, pues son quienes conocen de cerca los desafíos de sus clientes y son testigos del progreso que alcanzan con acceso al crédito, capacitación y acompañamiento. Al nominar, no solo visibilizan el éxito de sus usuarios, sino que contribuyen a fortalecer el ecosistema de microfinanzas como herramienta de inclusión y desarrollo.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre de 2025.

Los organizadores hacen un llamado a todas las instituciones de microfinanzas para que postulen a sus clientes más destacados y den a sus historias la oportunidad de ser reconocidas a nivel regional.

“Con esta quinta edición reafirmamos nuestro compromiso de promover la inclusión financiera y la sostenibilidad, colocando en el centro a los microempresarios que constituyen la columna vertebral de nuestras economías”, expresaron los organizadores.

Más información sobre el proceso de nominación y las bases está disponible en las páginas oficiales del bcie.org y en redsolidarios.org