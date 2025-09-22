Funcionarios de Trump elogian la fe de Charlie Kirk y su huella en el movimiento conservador

GLENDALE, Arizona. — El presidente Donald Trump elogió a Charlie Kirk como un “gran héroe estadounidense” y un “mártir” de la libertad mientras él y otros conservadores prominentes se reunían el domingo por la noche para honrar al activista político conservador asesinado cuyo trabajo dicen que ahora deben promover.

El servicio conmemorativo de Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atrajo a decenas de miles de dolientes, incluido el vicepresidente JD Vance, otros altos funcionarios de la administración y jóvenes conservadores moldeados por el activista de 31 años.

«Es un mártir por la libertad de Estados Unidos», dijo Trump en su homenaje. «Sé que hablo por todos los presentes cuando digo que nadie olvidará jamás a Charlie. Y la historia tampoco lo hará».

Los oradores destacaron la profunda fe de Kirk y su firme convicción de que los jóvenes conservadores necesitan casarse, tener hijos y transmitir sus valores para seguir construyendo su movimiento. También reiteraron a los activistas conservadores, a veces con tono contundente, que la mejor manera de honrar a Kirk era redoblar sus esfuerzos en su misión de derechizar la política estadounidense.

“Por Charlie, recordaremos que es mejor permanecer de pie defendiendo a Estados Unidos de América y la verdad que morir de rodillas”, dijo Vance. “Amigos míos, por Charlie, debemos recordar que es un héroe para Estados Unidos de América. Y es un mártir de la fe cristiana”.

El asesinato de Kirk durante una aparición el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah ha desencadenado un feroz debate sobre la violencia, la decencia y la libertad de expresión en una era de profunda división política.

El tiroteo ha despertado el temor entre algunos estadounidenses de que Trump esté tratando de utilizar la indignación por el asesinato como justificación para silenciar las voces de sus críticos y oponentes políticos.

La esposa de Charlie Kirk perdona a sospechoso

Los allegados a Kirk rezaron y el suelo de la casa de los Cardenales de Arizona de la NFL tembló con el bajo de las bandas de rock cristiano, mientras el homenaje comenzaba con la sensación de un servicio de una megaiglesia antes de convertirse en algo más parecido a una manifestación política.

La gente empezó a hacer fila antes del amanecer para reservar un lugar en el Estadio State Farm , al oeste de Phoenix, donde se encuentra la organización Turning Point de Kirk. La seguridad era estricta y los oradores ofrecieron sus homenajes tras un cristal blindado.

El estadio con capacidad para 63.400 personas se llenó rápidamente de gente vestida de rojo, blanco y azul, como sugirieron los organizadores.

El ambiente en el estadio fluctuó durante un servicio que se prolongó por más de cinco horas. Los dolientes se mostraron pacientes y cordiales, incluso después de esperar horas para entrar y luego una hora o más para comer en las filas de concesiones del estadio.

La viuda de Kirk, Erika, en su discurso, dijo que en medio de su dolor encontraba consuelo en que su esposo partiera de este mundo sin remordimientos. Dijo que perdona al hombre acusado de matarlo.

“Mi esposo, Charlie, quería salvar a jóvenes, igual que quien se quitó la vida”, dijo Erika Kirk, quien asume la dirección de Turning Point. Añadió: “Lo perdono”.

Trump, quien clausuró el servicio, comentó que Charlie Kirk “no odiaba a sus oponentes” y “quería lo mejor para ellos”, un atributo que le resultó difícil de comprender.

“Ahí es donde discrepé con Charlie. Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él”, dijo Trump. “Lo siento, lo siento, Erika”.

Los comentarios sobre Kirk se han convertido en blanco de la administración Trump

Trump ha culpado a la “izquierda radical” por la muerte de Kirk y ha amenazado con perseguir a las organizaciones liberales y a los donantes u otros que, según él, están difamando o celebrando la muerte de Kirk.

Decenas de personas, desde periodistas hasta profesores y el presentador de un programa de televisión Jimmy Kimmel, han sido suspendidas o han perdido sus empleos debido a que destacados activistas conservadores y funcionarios del gobierno critican los comentarios sobre Kirk que consideran ofensivos o celebratorios. Las represalias, a su vez, han encendido un debate sobre la Primera Enmienda.

Algunos oradores en el memorial dijeron que Kirk luchaba contra el mal y se refirieron a un vago «ellos» como el enemigo. Otros fueron directos.

“No tienen idea del dragón que han despertado, no tienen idea de lo decididos que estaremos a salvar esta civilización, a salvar Occidente, a salvar esta república”, dijo el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Fuente: AP