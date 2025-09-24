Víctor Pavón pondera el éxito y apoyo masivo recibe Leonel en Nueva York

Estados Unidos.- El alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), empresario Víctor Pavón, ponderó hoy el éxito y el apoyo masivo que la diáspora dominicana le ha dispensado al expresidente de la República, Leonel Fernández en su recorrido político y educativo por la ciudad de Nueva York.

Pavón, quien acompaña a Fernández en su visita a esa nación, dijo que tanto las actividades políticas de la FP como las científicas que llevan a cabo la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en Nueva York, han reflejado amplia asistencia de los diversos sectores de la diáspora quisqueyana.

Fernández participa en varias juramentaciones de nuevos movimientos que apoyan sus aspiraciones presidenciales para el 2028 y además participa en VII Foro Global: América Latina y el Caribe 2025, organizado por Funglode.

Pavón dijo que en varias ciudades de los EE.UU. como NY, Leonel se ha convertido en un fenómeno político imposible de frenar en el trayecto hacia la reconquista del poder en las elecciones del 2028.

“Lo que estoy observando en todas las actividades que realiza Fernández es un desbordamiento humano que al parecer han decidido con tiempo trabajar por su candidatura presidencial tomando en cuenta que él es el único que está en este momento en capacidad para retomar el camino del progreso y del desarrollo que se había iniciado con su llegado al gobierno en el 1996”, destacó.

Durante el recorrido Fernández ha llevado a cabo actividades de recaudación de fondos económicos para cubrir las actividades de su organización FP y Funglode.

En las actividades acompañan a Leonel también prominentes figuras de la Dirección Política y Central de su partido FP y de igual manera de Funglode.

Entre los presentes en las actividades están Nathanael Concepción, el presidente de la seccional de la FP, Carlos Feliz y desde dominicana Yamel García, entre otros.