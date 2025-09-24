DIGEGA decomisa 650 kilogramos de alimentos para mascotas vencidos en el Distrito Nacional

La Dirección General de Ganadería (DIGEGA), a través de su Departamento de Registro, decomisó 650 kilogramos de alimentos para mascotas vencidos durante un operativo de inspección rutinario en establecimientos del Distrito Nacional, como parte de su programa permanente de vigilancia sanitaria.

Este decomiso, el mayor realizado en la capital durante el presente año, tuvo lugar el pasado 10 de septiembre y se llevó a cabo en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 259-72, que prohíbe expresamente la venta de productos en condiciones que representen un riesgo para la salud animal, incluyendo alimentos vencidos, adulterados o sin registro sanitario.

Se trata del segundo decomiso de este tipo efectuado en lo que va de año. El primero ocurrió en febrero, en la provincia de Hato Mayor, donde se incautaron 6,800 ml de medicamentos veterinarios sin registro, conforme a lo establecido en el artículo 66 del Decreto 521-06.

Asimismo, la DIGEGA informó que en los meses de abril y mayo fueron retenidos 66 y 260 kits de diagnóstico veterinario, respectivamente, durante operativos en puntos de entrada al país, en coordinación con el Departamento de Cuarentena, evitando así su circulación en el mercado nacional.

En ese sentido, el Departamento de Registro reiteró su llamado a la ciudadanía a no adquirir alimentos, medicamentos o insumos veterinarios vencidos, deteriorados o sin el debido registro sanitario, ya que representan un riesgo para la salud de los animales y podrían tener consecuencias legales para los comercios que los distribuyan.

“Desde DIGEGA mantenemos un firme compromiso con la sanidad animal y la protección de los consumidores. Exhortamos a la población a denunciar cualquier irregularidad en la comercialización de productos veterinarios a través de nuestros canales oficiales,” señaló la Dirección General de Ganadería en un comunicado.