DGCP suspende licitación de la DIGESETT para la compra de “pitos”

Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso este viernes la suspensión de oficio del procedimiento DIGESETT-CCC-CP-2025-0021, realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), para la adquisición de pitos, dirigido exclusivamente a MIPYMES lideradas por mujeres.

La DGCP justificó su decisión en la falta de estudios previos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), requisito indispensable conforme lo establece el Decreto 416-23, que regula la aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El órgano rector explicó que la medida tiene carácter cautelar y correctivo, y busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente, garantizando los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, y protegiendo los derechos e intereses de los oferentes y potenciales oferentes.

La suspensión fue aplicada de manera inmediata en el SECP y notificada formalmente a la DIGESETT para los fines correspondientes.

Los estudios previos son un prerrequisito para iniciar cualquier procedimiento de contratación, ya que permiten determinar las necesidades reales de la institución, el valor de mercado del bien, y los tiempos estimados de disponibilidad.

El artículo 4 del reglamento 416-23 define los estudios previos como el conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del procedimiento de selección de proveedores.

Estos permiten delimitar el objeto, sus características, la demanda y oferta en el mercado, la viabilidad y el presupuesto estimado del bien, servicio u obra a contratar, así como cualquier otra información relevante para satisfacer la necesidad identificada.

La compra de los pitos, cuyo valor individual era de RD$1,947, había recibido críticas en redes sociales y medios de comunicación, donde se afirmaba que el precio unitario en tiendas como Amazon oscila entre 30 y 50 dólares.

La DIGESETT defendió el proceso, alegando que se estaba ejecutando conforme a la Ley de Compras y Contrataciones, y que el precio presentado en la solicitud no representa el gasto final, sino un estimado para motivar la libre participación de proveedores interesados.

El vocero de la institución, coronel Rafael Tejeda Baldera, explicó que no se trata únicamente de un pito, sino de tres componentes: la cadena que lo sujeta al botón de la camisa, el porta pito y el pito en sí.