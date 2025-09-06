Fallece María Cristina Camilo, pionera de la locución y la televisión dominicana

Santo Domingo, RD.- Este viernes falleció la destacada locutora y actriz María Cristina Camilo Rodríguez, cariñosamente conocida como Maíta, dejando un legado imborrable en la historia de la comunicación dominicana. Tenía 107 años.

Camilo marcó un hito al convertirse en la primera mujer locutora de radio y presentadora de televisión en la República Dominicana, abriendo camino para generaciones de comunicadores.

Su debut televisivo ocurrió el 1 de agosto de 1952, cuando apareció en pantalla durante la inauguración de La Voz Dominicana (hoy RTVD), en el programa “Romance Campesino”.

Nacida el 25 de diciembre de 1918 en San Francisco de Macorís, enfrentó la pérdida de su madre a temprana edad y fue criada por su tía Basilia Camilo Pantaleón y su esposo Bartolo Amarante Méndez. Su formación en el Colegio Inmaculada Concepción, en La Vega, alimentó su amor por las artes: aprendió piano, mandolina y perfeccionó su dicción.

En 1949, tras renunciar a su trabajo como enfermera, se trasladó a Santo Domingo en busca de nuevas oportunidades. Su ingreso al mundo de la locución se dio tras responder a una convocatoria de La Voz del Yuna, donde logró una entrevista con Petán Trujillo, iniciando así una carrera que transformaría el panorama mediático nacional.

A lo largo de su trayectoria, Camilo recibió múltiples reconocimientos del Congreso Nacional y el Senado, así como importantes galardones de la industria de la locución. El 18 de abril de 1977, Día del Locutor Dominicano, fue condecorada por el presidente Joaquín Balaguer con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, junto a la actriz Monina Solá.

En agosto de 2022, RTVD le rindió homenaje durante el 70 aniversario del canal, en un acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader.

Último adiós

Los restos de María Cristina Camilo serán velados este sábado 6 de septiembre a partir de las 12:00 del mediodía en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln. El sepelio se realizará el domingo 7 de septiembre en el Cementerio Puerta del Cielo, también a las 12:00 del mediodía.