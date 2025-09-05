SeNaSa abrirá licitación pública para auditoría externa

Santo Domingo, RD.– El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) anunció para la próxima semana la apertura de un proceso de licitación pública para contratar una firma que lleve a cabo una auditoría externa de la institución. Este proceso se realizará en cumplimiento de la Instrucción Presidencial Núm. 29139, emitida el 27 de noviembre de 2024

La auditoría tendrá un alcance integral, abarcando los sistemas tecnológicos, los procesos administrativos y operativos, así como las finanzas y los pagos realizados por la entidad.

Este examen permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente, y ofreciendo una radiografía detallada de la gestión de la institución durante los últimos seis años.

El Dr. Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, destacó la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y optimizar el funcionamiento de la institución, asegurando que todos los procedimientos se ajusten a los estándares nacionales e internacionales de control y auditoría.

“Tenemos un mandato presidencial que cumplir de noviembre de 2024, pero la intención es hacer este mismo ejercicio de manera periódica para asegurarnos de que estamos siendo verdaderamente eficientes en la administración de los recursos”, puntualizó Guzmán.

El Comité de Compras de SeNaSa ha publicado la invitación para presentación de manifestación de interés para la contratación de firmas privadas para auditorías internas y consultorías especializadas del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La Carta de Manifestación de Interés, junto a la copia del Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debidamente encuadernado será recibida desde el martes 9 de septiembre hasta el miércoles 10 de septiembre del presente año, en horario de 8:00 A.M. a 5:00 P.M., en el departamento de compras ubicado en Plaza Naco en el 2do Nivel, en la avenida Tiradentes esq. Padre Fantino Falco.

La Contraloría General de la República Dominicana, a través de su portal de transparencia, cuenta con un listado de 41 firmas auditoras avaladas para llevar a cabo procesos como el solicitado por SeNaSa.

En la actualidad, la ARS SeNaSa se encuentra sujeta a procesos de auditoría simultáneos por parte de dos entidades clave en el control y supervisión del sistema de salud. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) evalúa la información financiera y operativa reportada por la institución durante los períodos 2024 y 2025, mientras que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realiza auditorías correspondientes a sus atribuciones, con el objetivo de verificar la correcta utilización de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión de la institución.

Estos procesos de control se ejecutan sin afectar la continuidad de los servicios, coberturas ni atenciones de salud que reciben los afiliados de SeNaSa. La institución continúa cumpliendo sus compromisos con la red de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) en todo el territorio nacional, mientras coopera plenamente con las auditorías, facilitando la información financiera y administrativa requerida.

Este proceso ratifica el compromiso de SeNaSa con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas ante la sociedad dominicana. Es una evaluación integral que identificara aprendizajes, buenas prácticas y áreas de mejora en la gestión institucional. Esta iniciativa persigue fortalecer la confianza de los afiliados y garantiza que la institución continúe siendo un referente en la seguridad social de la República Dominicana y la región.