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Cumbre Mundial de la Voz 2026 se consolida como referente internacional en comunicación

9 de mayo de 2026
Dominicano Ahora

La Segunda Cumbre Mundial de la Voz, celebrada del 16 al 18 de abril en la República Dominicana, se consolidó como un espacio internacional de integración y debate sobre la voz, la libertad de expresión y la comunicación responsable.

Organizada por la Agencia de Prensa Mundial (APM) y presidida por el periodista Salvador Ramírez, la Cumbre reunió a delegaciones de México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, España, Puerto Rico y Montenegro, fortaleciendo la cooperación entre gremios y medios de comunicación.

Entre los principales logros destacan:

-La reafirmación de la libertad de expresión y la comunicación ética como ejes centrales del debate.

-La integración de organizaciones periodísticas internacionales como el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de México, el Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, la Asociación y Federación de Locutores de México, y la Unión de Comunicadores y Trabajadores de Medios de Estados Unidos (UCTM).

-La participación de gremios nacionales como el Colegio Dominicano de Periodistas, el Círculo de Locutores Dominicanos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, entre otros.

La Cumbre también proyectó a la República Dominicana como referente regional en comunicación, locución y formación profesional, con conferencias y paneles sobre desinformación, liderazgo comunicacional, historia de la radio y transformación de los medios.

La amplia difusión internacional, mediante transmisiones digitales y cobertura en múltiples plataformas, amplió el alcance del evento más allá del Caribe y América Latina. Asimismo, la celebración del décimo aniversario de la APM consolidó su papel como plataforma internacional de articulación periodística y comunicacional.

Instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el UASD-Centro San Cristóbal, Univermind de España y Caribbean University de Puerto Rico también tuvieron participación destacada. La sede principal en la UASD representó un reconocimiento al liderazgo académico y comunicacional del país, complementado con actividades en el Palacio de Bellas Artes y el ITSC.

La participación de gremios, medios y comunicadores de diversas provincias y municipios evidenció el alcance global de la Segunda Cumbre Mundial de la Voz 2026, convirtiéndola en un espacio de referencia para el futuro de la comunicación en Iberoamérica.

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